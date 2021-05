Vích (SPD): Přenos kompetencí ve zdravotnictví na EU? Špatný nápad

reklama

Nevím, jestli je vůbec co slavit, protože EU je úplně jiná, než jsme do ní vstupovali a měli bychom formou referenda mít možnost rozhodnout, jestli to po vzoru Velké Británie prostě neukončit. Aktuální debakl s vakcínami je jenom jedním z řady pochybení ze strany EU.

Ve stínu jiných událostí zcela zapadlo nenápadné prohlášení německé kancléřky Angely Merkelové, že by uvítala rozšíření pravomocí EU v oblasti zdravotnictví. Jak to ale dopadlo, když na EU členské státy některé zdravotnické pravomoci dočasně přenesly, to jsme viděli. Týkalo se to nákupu očkovacích látek proti viru SARS-CoV-2, resp. zabránění těžkých následků nemoci COVID-19. EU na to šla nenápadně, napřed potichu předjednala a předplatila smlouvy se západními farmaceutickými giganty, kteří slibovali rychlý vývoj takové vakcíny. Některé vakcíny dostaly dokonce „sponzoring” od EU už přímo při vývoji. Třeba Astra Zeneca.

Dalším krokem bylo nabídnout členským státům EU možnost si zarezervovat potřebné množství vakcíny. A to ve chvíli, kdy se „kupoval zajíc v pytli”, tedy se ještě ani nevědělo, zda taková vakcína bude opravdu fungovat a zda nebude mít nepříjemné vedlejší účinky. Natož, aby se vědělo, kdy vůbec bude hotová a jestli bude dostatečně účinná i na případné mutace. Jediné, co se zřejmě dlouho dopředu předjednalo aspoň rámcově, to byla cena.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Ceny vakcín jsou ale dodnes vlastně nejasné, jen se ví, že Pfizer Biontech je o dost dražší než Astra Zeneca, a že Pfizer Biontech má aktuálně zdražovat na dvojnásobek. Samozřejmě, že nějaké informace o cenách vakcín se na veřejnost dostaly, ale neoficiálně (maximálně jako porovnání počtu vakcín versus výsledná cena). V prosinci 2020 unikl takový „ceník” a byla v něm Astra Zeneca za 46 Kč (1,78 euro) Johnoson & Johnson za 222 Kč (8,5 euro), Sanofi za 198 Kč (7,56 euro), Pfizer/BioNTech za 314 Kč (12 euro), Moderna za 385 Kč (18 dolarů) a CureVac za 262 Kč (10 euro).

Dál nastalo to, že se sice EU radovala, jak pěkně zajistila vakcíny pro členské státy a zakázala jim si je objednávat napřímo (což nedodrželo třeba takové Německo). Ale pak se ukázalo, že přes poskytnuté peníze na vývoj a nabízené platby za objednané vakcíny, je některé státy mimo EU dostaly přednostně. Prostě si to s firmami vykomunikovaly nebo nabídku z EU přeplatily (v případě Izraele se neoficiálně šuškalo o dvojnásobku ceny, co měly zaplatit státy EU). Takže to dopadlo jako obvykle, když něco řeší EU. Totálním neúspěchem a blamáží. Žádné překvapení.

Teď se situace trochu stabilizovala, vakcíny proudí, ale v nedostatečném množství. A kupodivu je nejvíc zrovna té nejproblematičtější. Ale hlavně to nesmí být vakcíny z Ruska a Číny, to by bylo politicky nepřijatelné, navíc teď ještě kvůli Vrběticím. Astra Zeneca je sice nejlevnější, ale podle zveřejňovaných vědeckých dat nejméně účinná z výše uvedených. Navíc se po její aplikaci objevily četné problémy s krevními sraženinami, což vedlo k dočasnému zastavení vakcinace tímto produktem v několika evropských státech (než to opět posvětila unijní agentura EMA). Také vím o případech, kdy po aplikaci byli očkovaní jedinci v týdenních vysokých horečkách anebo měli další vedlejší účinky. Slibovalo se také očkovat 100 tisíc lidí denně, ale tyto počty se ani zdaleka nepřibližují. Jednodenní výkyv byl 77 tisíc ale to byla spíše výjimka. Občané, kteří se očkovat chtějí, se sice mohou registrovat, to ale ještě neznamená, že budou očkovaní. U občanů 65+ a mladších to stále není žádná sláva.

Takže si shrňme situaci. Když se do zdravotnictví s nadšením pustila EU, která nemá toto oprávnění jako výlučnou ale ani jako sdílenou pravomoc (psal jsem o tom už dříve), dopadalo to neslavně. A ta samá Evropská unie by měla dostat větší pravomoci v této oblasti? Nedomnívám se, že je to dobrý nápad. Spíš si zajistěme kvalitní vedení našeho ministerstva zdravotnictví a také jemu podřízených úřadů, jako SÚKL a SZÚ. Tedy, aby nepolitikařili, ale upřednostňovali zdraví pacientů, resp. zdraví všech českých občanů, aby nemuseli často vyhledávat lékařskou pomoc nebo trávit čas v nemocnici. Nepotřebujeme předávat do Bruselu další kompetence, potřebujeme je vhodně vykonávat u nás doma, v České republice.

No a poznámka na konec: Když už tady ty vakcíny postupně budou, tak se také přeci musí do lidí vystřílet a třeba i opakovaně. Byznys je prostě byznys a občané to ze svých daní přeci zaplatí, ne?

(převzato z Profilu)

