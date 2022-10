Vích (SPD) Proč nezastropujete ceny energií přímo u výrobců? Bojíte se Německa?

reklama

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane premiére. Představitelé vaší vlády i vy osobně do médií tvrdíte, že nenecháte nikoho padnout. Jak se to ale slučuje s tím, že mnoho firem v současné době zavírá svoje provozy nebo postupně propouští své zaměstnance a další firmy to plánují? A to hlavně z důvodu neúnosných nákladů na energie. Navíc výhled na další měsíce je podobně skličující. Je snad cílem vlády razantně zvýšit nezaměstnanost v České republice, a proto není vaše vláda schopna zajistit dostatečnou podporu firmám na území České republiky? Spoléhali jste na společné evropské řešení, ale to tak nějak nepřichází. Zato Německo si masívně podporuje a podpoří vlastní firmy. Setkání ministrů energetiky evropské unie v Praze ohledně společného postupu také žádné konkrétní návrhy nepřineslo, a tak maďarský ministr rovnou odletěl jednat do Moskvy.

Aktuálně Německo plánuje výrazně zastropovat cenu plynu i pro průmysl. Hovoří se i o odchodu výrobních závodů koncernu Volkswagen Group z České republiky, tedy závodu v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách. To by mělo velký dopad na nezaměstnanost. Ale hovoří se i o uzavírání skláren, pekáren a dalších podniků. Nebylo by lepší, pane premiére, přestat se už konečně spoléhat na to, že ostatní členské státy Evropské unie České republice nějak výrazně s energiemi pomohou a začít se konečně starat sami o sebe? V Evropské unii je zatím pouze shoda na společném formátu USB konektorů pro mobilní telefony, a to je hodně málo.

Pane premiére. Proč nezastropujete ceny energií přímo u výrobců? Bojíte se Německa? Bojíte se odstoupit od energetické burzy v Lipsku a dodávat našim podnikům naše levné energie za nízké ceny a zajistit tak, aby nedocházelo k propouštění a uzavírání firem a ke zvyšování nezaměstnanosti? Jaká konkrétní opatření přijmete, aby nedocházelo ke zvyšování nezaměstnanosti (Předsedající: Čas.) z důvodu energetické krize a kdy je hodláte učinit? Děkuji za odpověď.

