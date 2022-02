Vích (SPD): Tato verze pandemického zákona, předloženého vládou pětikoalice, je zcela nehorázná

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členky vlády,

chtěl bych se vyjádřit k tzv. pandemickému zákonu, který je navržen k projednání ve stavu legislativní nouze. To znamená, že se pandemický zákon má projednat zkráceně s vynecháním prvního čtení v Poslanecké sněmovně, dokonce s předchozím omezením připomínkového řízení orgánů státní správy. I výbor pro zdravotnictví dostal zkrácenou lhůtu pro projednání, přitom všechny běžné mechanismy, které mají garantovat, že nebude přijat nekvalitní zákon předkládaný vládou, jsou tedy v legislativní nouzi potlačené. To dává smysl v případě, že je opravdu spěch, hrozí vážné škody, pokud se nějaký zákon rychle nepřijme, a lze předpokládat dočasnost takového rychlého řešení. To vše v tomto případě vůbec podle mého názoru neplatí.

Běžným zákonem, kterým je pandemický zákon, se mají omezovat lidská práva zaručená ústavou, potenciálně narušovat chod podniků, třeba i klíčových podniků, pro chod České republiky. Není to nijak limitované. Na druhou stranu jsou tímto mechanismem zásadně oslabené kontrolní mechanismy jiných institucí České republiky. Pandemický zákon je pouhým hybridem suplující nouzový stav. Neměl být vůbec přijat už ve své současné podobě. Také proto SPD už tehdy hlasovalo proti pandemickému zákonu. Tato verze pandemického zákona předloženého vládou pětikoalice je ale zcela nehorázná. Narušuje ústavou a Listinou základních práv a svobod garantovaná práva českých občanů, aniž by to bylo v nouzovém stavu, tedy v režimu krizové legislativy. Pandemickým zákonem se obchází krizová legislativa, která obsahuje silnou kontrolní roli Poslanecké sněmovny, tedy že vládou vyhlášený nouzový stav nemůže pokračovat déle než měsíc, pokud to neschválí Poslanecká sněmovna. Takový mechanismus v pandemickém zákoně zcela chybí jak v jeho dosavadní verzi, tak v té předkládané přehnaně ambiciózní novele.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

Novela pandemického zákona ale neobchází jen krizovou legislativu, obchází i mechanismy ústavního práva. Snaží se hlasováním jako u běžného zákona, tedy prostou většinou přítomných poslanců na dané schůzi Poslanecké sněmovny, nechat schválit legislativu zasahující do ústavních práv občanů. A je třeba připomínat, že ústavní většina hlasů poslanců v Poslanecké sněmovně je 120, tedy víc než má pětikoalice k dispozici, ta má teoretických 108 hlasů.

Obcházet to ale takhle drsně přes běžné zákony přispívá spíš k nedůvěře občanů ve vládní politiku. Ostatně můžeme to slyšet na vlastní uši z oken Poslanecké sněmovně dnes odpoledne, jak moc se toto projednání zrychlené ve stavu legislativní nouze řadě občanů nelíbí, zvlášť u takto důležitého zákona, který může změnit život České republiky - a dodávám, že k horšímu.

Legislativní pravidla vlády upravují přípravu návrhů zákona, který má být projednán v legislativní nouzi takto - cituji: Článek 17, odst. 1: Je-li vyhlášen stav legislativní nouze a návrh zákona má být projednán ve zkráceném jednání, § 99 zákona č. 90/1995 Sb., ve znění zákona č. 359/2000 Sb., platí pro přípravu tohoto návrhu zákona následující výjimky: a) Návrh zákona se vypracovává bez předchozího věcného záměru.

b) návrh zákona vypracovává v případech, kdy je jinak k tomu příslušný jiný ústřední orgán státní správy, vládou určené ministerstvo;

c) návrh zákona se zašle k připomínkám připomínkovým místům uvedeným v čl. 1 a za podmínek v nich uvedených; považuje-li to orgán, který návrh zákona vypracoval, za potřebné, zašle návrh zákona k připomínkám i dalším připomínkovým místům; lhůtu pro sdělení připomínek stanoví člen vlády, který návrh zákona k připomínkám zašle;

d) k návrhu zákona předloženému vládě zaujímá stanovisko předseda Legislativní rady.

Za druhé. Vládní návrh zákona zasílá předseda vlády předsedovi Poslanecké sněmovny a současně k informaci předsedovi Senátu a prezidentu republiky.

Je tedy zřejmé, že se jedná o zcela nedostatečnou přípravu zákona, který má dle návrhu tohoto pandemického zákona, jak byl předložen Sněmovně, (být) na dobu neurčitou. Je to zajímavě... Potvrdila předsedkyně Poslanecké sněmovny z TOP 09 Markéta Pekarová Adamová při argumentaci ve prospěch pandemického zákona, že tady nemůžeme mít nouzový stav několik let. Ale je zajímavé, když pětikoalice potřebuje pandemický zákon ve Sněmovně předloženém znění jen na rok, tak to přece opakovaně říkali do médií. Původní návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka dokonce počítal s účinností jen do srpna 2023, ale na vládě se to změnilo na dobu neurčitou, resp. do listopadu. Co se stalo na vládě, tedy ptám se? Kdo to nechal změnit? A proč vlastně?

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny doporučil novelu pandemického zákona s účinností do listopadu 2022. Ale to je takové šalamounské řešení. Vždyť na podzim je zcela běžné, že jsou rozjetá chřipková onemocnění, nachlazení, virózy, chřipky, angíny atd. A to by bylo, aby se tam nenašla nějaká další mutace...

Děkuji. Přihlásím se ještě jednou.

