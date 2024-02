Vích (SPD): Traktory vyrazí proti vládě Petra Fialy do ulic

reklama

Únor je nejchladnější měsíc v roce, ale letos může být 19. února na Malostranském náměstí anebo před Strakovou akademií docela horko. A to po čtyři dny. Tak dlouho totiž vláda Petra Fialy (ODS) ignorovala potřeby českých zemědělců až se inspirovali v dalších zemích Evropy, kde to jezdí vysvětlit asociálním vládám z kabin traktorů. Situace v České republice dlouho vypadala klidně na to, co vláda pětikoalice občanům provádí. Letošní zvýšení daní je jen špičkou ledovce toho „utahování opasků” běžným občanům, ale vládním činitelům přesně naopak. Zemědělci ale masově protestují v celé Evropské unii.

Řekněme si na rovinu, o co zemědělcům jde. Hlavními důvody jsou uplatňování nesmyslného projektu Evropské unie Green Deal, rostoucí dovoz zemědělských komodit z oblastí mimo státy EU a schvalování dalších smluv umožňujících tyto dovozy. Dále také schválené snížení „evropských dotací" ve prospěch podpory imigrace, podpory zbrojení a podpory režimu na Ukrajině. Kromě toho maloobchodní řetězce odmítají platit vyšší výkupní ceny odpovídající nákladům zemědělců, a naopak udržují, nebo dokonce zvyšují své naprosto nepřiměřené obchodní přirážky a tím zvyšují ceny potravin pro občany. Naše zemědělství a potravinářství poškozuje byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce atd., ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU.

Dva roky byla Vláda ČR vůči zemědělcům hluchá a nejednala s nimi. Vláda Petra Fialy (ODS) a ministr zemědělství a středoškolský pedagog Marek Výborný (KDU-ČSL) nebrání zájmy a práva našich zemědělců a potravinářů, přičemž zemědělství je strategickým odvětvím, které si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu.

Toto jsou důvody pro které považuji požadavky českých zemědělců a potravinářů a také Asociace samostatných odborů, kteří připravují na 19. února akci občanského protestu, za zcela oprávněné. Současná vláda, které aktuálně nedůvěřuje 75 % občanů, není vládou odborníků a měla by proto skončit.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec

