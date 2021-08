Vích (SPD): USA a NATO umožnily vznik Islámského emirátu Afghánistán

To, co se nepovedlo ani v průběhu třech anglo-afghánských válek, ani sovětským jednotkám a v průběhu desetileté války, to se povedlo USA a NATO.

Dvě dekády „vyvážení demokracie“ v podobě vyzbrojování a výcviku afghánské armády umožnilo, aby po okamžitém stažení svých vojsk během 11 dnů dvacet let budovaná „afghánská armáda“ bez jakékoliv známky odporu složila zbraně a předala moc povstaleckému hnutí Talibán. To v obsazeném Afghánistánu ustanovilo emirát a přebírá moc ve státě. Stalo se tak při příležitosti 102. výročí vymanění se z britské nadvlády. Jako hlavní důvody kapitulace se hovoří o špatné morálce a nedostatku jídla, peněz a munice.

Afghánské království bylo geograficky i etnicky vždy rozmanité a kdokoliv se v minulosti snažil ovládnout Afghánistán, tak narazil na tvrdý odpor. Deset národů, které spolu neudržují kontakt a vzájemně se přehlíží, kmenoví vůdci a ke komunikaci lidí slouží asi dvacet jazyků. Je také prostě naivní se domnívat, že převychováte muslima, byť jej nazýváte umírněným.

Celá mise v Afghánistánu tak skončila pro USA a NATO totálním neúspěchem. Logicky. Na vině byla špatná strategie a vůbec přístup západu k řešení situace v Afghánistánu. Velká členitá země velikosti deseti Českých republik, ale s 38 milióny obyvatel a na to měla sloužit expediční mise s 10 tisíci vojáky? Celých dvacet let jsme jenom slýchali stále dokola, že produkce opia stoupá, Taliban posiluje a bezpečnostní situace se zhoršuje. Reakce ze strany USA a NATO žádná a strategie zůstala beze změny.

S ohledem na to, že se místní Afghánci bez boje Talibanu vzdali, byla od začátku vojenská účast USA a NATO včetně smrti tisíců vojáků naprosto zbytečná. Jsou to promarněné peníze i životy 14ti českých vojáků. Nemluvě o tom, že prostředky vynaložené na tyto mise zákonitě chybí jinde. Armáda bez pochyby potřebuje skutečnou modernizaci jako sůl, ale na obranu území našeho státu, a nikoliv na expediční operace tohoto druhu. My teď brečíme nad „rozlitým mlíkem“ a pomlouváme Taliban. Spíše bych ale očekával vyjádření po těch, co tam posílali zbytečně naše vojska a umožnili, aby dvě desítky miliard korun vyletěly oknem, zatím co mohly být použity třeba na lékařskou péči anebo pro těžce postižené lidi a jejich opatrovníky, případně na modernizaci armády.

S údivem také všichni sledujeme již několik dní v přímém přenosu záchranu afghánských „tlumočníků a dalších spolupracovníků“, kteří nám zde pomáhali. Premiér a ministři vnitra, zahraničí a obrany se bijí v prsa za prohranou válku, ztracené a promrhané miliardy a odevzdanou bojovou techniku. Teď se to snaží přebít tím, jak se nám podařilo krásně „uprchnout“. Velvyslanec v Afghánistánu dostává resortní vyznamenání za to, že vykonával svou práci a se svým týmem se snažil narovnat to, co se podařilo USA a NATO zpackat. Je potřeba jemu, jeho týmu a vojákům poděkovat. Opuštění naší ambasády v Kábulu je ale zásadní chyba, protože bude potřeba jednat s místní nástupnickou vládou o tom, jak zde uplatnit prostřednictvím ekonomické diplomacie naše tradiční výrobky, jako např. vagony, lokomotivy a další výrobky těžkého průmyslu, a naopak získat nové kontrakty na obrovské zásoby nerostného bohatství, kterým Afghánistán disponuje. Některé ambasády v Kábulu své zaměstnance ponechaly. Takhle budeme znovu velice složitě a bolestivě budovat nové diplomatické vztahy s Afghánistánem anebo se státy, které budou s Talibanem komunikovat.

Afgánským „překladatelům a spolupracovníkům“ transportem do ČR možná zachraňujeme život. Oni ale byli za své služby královsky placeni. Pomáhat ano, ale ne je vozit k nám, nehledě na to, že tato a podobné integrace prostě nefungují. Neumí náš jazyk, nepřišli pracovat a ani tady většinově nechtějí zůstat. Nikdo je tady nechce, ale bojí se to říct nahlas. Navíc si tady v ČR dobrovolně zakládáme islámské buňky. To je zkušenost Angličanů, Francouzů a dalších zemí celého světa, kteří si z nějakých důvodů přitáhli do své země islamisty, s velkou podporou svých politických neziskovek.

Se zájmem také budu sledovat oznámení, které státy budou mezi prvními, které mezinárodně uznají nový stát Islámský emirát Afghánistán. Tipuji to Katar, Saúdskou Arábii, Rusko, Čínu a Turecko. A to bude další prohra nejen USA a NATO ale i EU. Bohužel včetně nás.

Převzato z profilu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

