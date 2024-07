Vích (SPD): Velmi podobné dva atentáty po dvou měsících. Trump, předtím Fico

15. května 2024 byl spáchán atentát na slovenského premiéra Roberta Fica. Málem úspěšný. S pěti průstřely je s podivem, že to vůbec přežil, ale postupně rehabilituje a vrací se do úřadu.

14. července 2024, tedy prakticky dva měsíce poté, došlo k atentátu na kandidáta na prezidenta USA, a bývalého prezidenta, Donalda Trumpa. Tomu to naštěstí jen poškodilo ucho, ale lidé za ním takové štěstí neměli, jeden je již po smrti, další dva bojují o život.

Děsivý nárůst násilí v politice – dva atentáty krátce po sobě

Tyto dva atentáty učiněné na veřejném místě spojuje poměrně dost detailů. Oba významní politici se dlouhodobě aktivně vyjadřovali proti současné euroamerické linii vedenou prezidentskou administrativou Joe Bidena a v Evropě Evropskou komisí (v případě premiéra Fica) a podporované většinou mainstreamových médií. Politicky tedy vyjadřují oponentní postoj jednak k americkému „Deep State”, ale i k euroatlantické orientaci na podporu války na Ukrajině vojenskými prostředky, jak někdy bývá řečeno „do posledního Ukrajince". Naopak, oba před atentátem na ně spáchaným vyjadřovali jasnou vůli pokusit se konflikt Rusko-Ukrajina ukončit.

U každého z nich je v jejich zemi velká společenská polarizace mezi konzervativními (konzervativně sociálními v případě Slovenska) a demokraticko-progresivními politickými názory. V USA je to souboj mezi republikány, které v prezidentském klání letošního roku opět zastupuje Donald Trump proti demokratům zastoupeným úřadujícím prezidentem Joe Bidenem. Na Slovensku volební souboj v parlamentních volbách (do Národní rady) vyhrála sociálně-konzervativněji laděná koalice tří stran včetně strany SMER-SD vedenou Robertem Ficem proti hlavní straně (nově vzniklé) Progresivní Slovensko.

Když prohrávají, tak se tentokrát střílí

V obou případech k atentátu došlo v situaci, kdy protivníci napadeného politika začali mohutně prohrávat. Na Slovensku se to stalo v situaci, kdy nejenom, že Robert Fico sestavil vládu, která obratem získala důvěru Národní rady a začala vládnout, ale navíc byl 6. dubna 2024 zvolen slovenským prezidentem Peter Pellegrini, do té doby koaliční partner ve vládě Roberta Fica. A jeho progresivní protikandidát nepěkně prohrál, dokonce ani psychicky neunesl porážku. Tedy do měsíce a devíti dnů proběhl atentát, pro premiéra Fica. Díky bohu neúspěšný.

V případě bývalého, a dost možná budoucího prezidenta USA Donalda Trumpa to zase bylo tak, že před pouhými dvěma týdny proběhla velká prezidentská debata dvou hlavních kandidátů, Trumpa a Bidena. A Joe Biden, za demokraty, v ní předvedl tak zničující výkon, který otřásl do té doby mainstreamovými médii nezpochybňovanou schopnost vykonávat funkci prezidenta USA. Najednou všichni na vlastní oči viděli jeho zdravotní stav, a dokonce z jeho vlastního politického tábora, ale i z velkých médií, začaly přicházet výzvy k jeho odstoupení z voleb. Což mu zjevně jeho rodina a spolupracovníci zatím rozmluvili. Politická pluralita už dnes v euroatlantickém prostoru není tolerována, je to o tom, jestli jsi „s námi” nebo „proti nám”. Příšerné. Rozdělování společnosti je úpadek celé euroamerické civilizace. Bohužel i u nás můžeme pozorovat tyto neblahé tendence.

V České republice raději klidněme situaci

Bývalý prezident ČR Ing. Miloš Zeman dokonce po atentátu na premiéra Roberta Fica pro Parlamentní listy uvedl, že i v České republice může dojít k podobnému atentátu jako na Slovensku na Roberta Fica. „Dříve nebo později k tomu velmi pravděpodobně dojde. Jednak proto, že v české populaci je celá řada bláznů, a někteří z nich jsou dokonce vybaveni střelnou zbraní”. A dále uvedl „Nevěřím mýtu o osamělém střelci, protože si myslím, že je třeba zkoumat kořeny jakéhokoli činu. A mezi hlavní kořeny tohoto činu patří nenávistná atmosféra vůči Robertu Ficovi, která byla vytvářena jak médii, tak některými politiky“. Tak to se doufám nestane. Je ale třeba tuto situaci okamžitě řešit, ve smyslu větší kultivovanosti politické diskuse, kvalitnější práce médií ve smyslu, aby nepodněcovali občany nesouhlasící s nějakými politickými názory, aby se hned pouštěli do neuvážených násilných akcí. To nikdy ničemu neprospělo. Násilí do politiky prostě nepatří a pokud má někdo jiné názory, než mám já, tak ať jde k volbám a svým hlasem mě porazí.

