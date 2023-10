Vích (SPD): Vláda Roberta Fica je na spadnutí

reklama

Zdá se, že další dvě země mají právě dost potlačování občanských práv a snižování životní úrovně. Tento trend byl vidět i v Itálii, kdy vyhrála ta strana, která určitě nebyla ve vládě, která zaváděla přísná protikovidová opatření, až na úroveň povinného očkování pro občany 50 let plus. Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 95% Nedopadly 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 32211 lidí

Je zřejmé, že voliči mají tendenci se nejprve vypořádat se stranami, které příliš „tlačily na pilu" ohledně protikovidových omezení, případně až nucení k očkování. To se v České republice vymstilo hnutí ANO a ještě hůř voliči potrestali ČSSD a KSČM, které úplně zmizely z Poslanecké sněmovny a není patrné, že by měly šanci se tam brzy vracet. Poučením pro vládu Petra Fialy by mělo být, že poté, co si voliči v některých jiných „vyřídili účty" za protikovidová opatření, další okolnosti, které je znepokojují, je pokles životní úrovně, vysoká inflace.

Zajímavé také je, že jak na Slovensku, tak na Novém Zélandu vyhrály strany, které hájí dosavadní životní styl, řekněme v podstatě konzervativní strany. Jak píše dnešní deník Echo24, „parlamentní volby na Novém Zélandu vyhrála opoziční konzervativní Novozélandská národní strana vedená bývalým šéfem novozélandských aerolinií Chrisem Luxonem. Podle listu The New Zealand Herald strana získala 39 procent hlasů. Premiér země Chris Hipkins uznal, že jeho Novozélandská strana práce volby prohrála a nebude schopná sestavit vládu ... popularita (vlády) ke konci jejího působení klesala s tím, jak Novozélanďany začala unavovat přísná protikoronavirová opatření a znepokojovat inflace. Podle dřívější zprávy agentury AFP byly ústředním tématem voleb vysoké životní náklady Novozélanďanů. Úspěch konzervativců je podle průběžných výsledků mnohem vyšší, než předpovídaly předvolební průzkumy. Naopak labouristé mají oproti minulým volbám asi jen poloviční zisk.

Zajímavá je také situace na Slovensku, kde vzniká vláda SMERu, Hlasu a SNS v poměru 7-7-4. Stihli dokonce i „šibeniční lhůtu” 14 dnů stanovenou prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Trochu komické je, že ta je zrovna „marod”, ale obstrukce jsou z její strany těžko realizovatelné, protože za zákona se Slovenská národní rada, které může schvalovat po volbách vzniklou vládu, stejně automaticky sejde nejpozději 30 dní od voleb. Nicméně je to poučení do budoucna i pro nás, co by se mohlo dít, kdyby ve volbách zvítězily strany/hnutí, se kterými aktuální prezident Petr Pavel nebude právě sympatizovat. Zajímavé je, že v posledních letech, co se stane na Slovensku se za nedlouho přihodí i u nás. Občas je to i opačně. Jsme opravdu stále svázáni neviditelnou „pupeční šňůrou" podobného politického vývoje. No, tak za dva roky uvidíme!

Převzato z Profilu.

