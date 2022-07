Vích (SPD): Vládní krizi překrývají Ukrajinci a covid, podzim ale bude drsný

reklama

Je neskutečné, jak vláda Petra Fialy (ODS) „neřeší“ vládní krizi. Na hnutí STAN v červnu vyplavala tak veliká kauza, že by se v běžném demokratickém systému samo mělo poroučet z vlády do opozice. Kauza Dozimetr zjevně rozkryla hluboce zasahující politické problémy, věc již řeší soudy, jsou zde obvinění, vazebně stíhaní. Jak kauza okolo údajného organizovaného zločinu nakonec dopadne je nyní na vyšetřovatelích a soudech. Co tam ale chybí je zásadní politické řešení. Odstoupil jediný ministr, Petr Gazdík ze STAN, a to z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ale toto ministerstvo hnutí STAN zůstalo. Petr Gazdík navíc stále zůstává poslancem. Podivné je, že hnutí STAN nadále zůstává také post ministra vnitra a jedná se tak o ukázkový střet zájmů, kde ministr vnitra za hnutí STAN má pod sebou policii, která řeší kauzy politiků hnutí STAN. Odpovídajícím řešením by byl odchod ministrů za STAN z vlády. Podle dosavadního vyšetřování ve vládě vůbec neměli nikdy být. Jenom od loňských voleb je to přitom kauza za kauzou (Farský, Michalik, Polčák, Hlubuček, Gazdík).

Jako by koalicím SPOLU a Piráti a Starostové nestačila skokově se zhoršující životní úroveň života našich občanů, šílená inflace na úrovni 17 procent (a vršek inflační křivky ještě není vidět). Současně tato koalice zlehčuje problémy běžných občanů. Viz antisociální výroky předsedkyně TOP 09 Markéty Adamové Pekarové, která měla dojem, že „vlády by se neměly o lidi starat“ nebo, že se občané mají uskromnit a nežít si nad poměry (a přitom jí nevadí brát 248 tisíc Kč měsíčně jako plat předsedkyně Poslanecké sněmovny). Toto zatím nikdo z koalice nevyvrátil, naopak Pirát, poslanec Jakub Michálek, doporučuje občanům na podzim stáhnout topení a vzít si dva svetry nebo termoprádlo. Návrhy ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) ještě více prohlubují zmatení a nedůvěru občanů v to, že tato vláda by opravdu zvládla řešit energetickou krizi. Jeho výrok, že pokud dojde k zastavení dodávek plynu do Evropy, tak vyzve občany, aby se uskromnili, zřejmě vejde do dějin. Ministr Jurečka zase radí vyměnit okna. Jednou ze zásadních povinností státu, potažmo vlády je přeci zajistit občanům bezpečnost a základní životní podmínky za všech situací. Pokud to vláda neumí, měla by podat demisi!

Také je to spíše „vláda neviditelných ministrů“. Důsledně to dodržují ministři za Piráty (od kauzy „helmička pana Lipavského“ s krátkým intermezzem „kárání německého kancléře“). Ministři za hnutí STAN by zase byli jistě rádi neviditelní, ale buď mají na starosti zrovna velmi důležitá ministerstva: MPO a MV, nebo sami mají potíže (Petr Gazdík). Neviditelný u STAN zůstává ministr Mikuláš Bek na nově vytvořeném „poloministerstvu“ (vzniklém přidáním „židlí“ na Úřadu vlády), u kterého asi ani on sám přesně neví, co tam dělá. Je to podobná situace jako u ministryně pro vědu a výzkum Heleny Langšádlové (TOP09) a ministra pro legislativu Michala Šalomouna (Piráti).

Není ale žádným překvapením, že prvním padlým ministrem této vlády se stal právě Petr Gazdík ze STAN, kterému však ublížila nečinnost, ale také nekompetentnost ale na druhou stranu jeho až přehnaná činnost jeho přátel, s nimiž jezdil na rodinné dovolené. Jak může ministr vlády používat po svém jmenování prostředky šifrovaného spojení pro komunikaci s lidmi spojenými s „papíry na hlavu“ a kauzou Radovana Krejčíře, a navíc dále zůstává poslancem? Tohle jedna hlava nepobere.

Podle vyjádření exministra kultury za hnutí STAN Jiřího Bessera pro Seznam.Zprávy hlava aktuálně vyšetřované zločinecké skupiny Michal Redl hnutí STAN od samého počátku jeho existence v roce 2009 fakticky řídil. Rozsah korupčních afér okolo STANu se tedy táhne již dlouhá léta.

Divím se trpělivosti ostatních stran vládní koalice. Že by si nebyli vědomi rozsahu problémů okolo hnutí STAN i když některá média na problémy s financováním této strany upozorňovala už v prosinci 2021 hned po vstupu pětikoaliční vlády do „Strakovky“? Chtějí to přebít přehnanými starostmi o Ukrajinu a vyzýváním občanů k očkování proti Covidu. Kauza Dozimetr je nechtěné dítě a o tom je potřeba mlčet a nastolit honem jiná témata.

Je ale potřeba si uvědomit, jak zásadní problém hnutí STAN má. Už nemají žádného místopředsedu, který by tento půlrok ustál bez ztráty kytičky: Stanislav Polčák (kauza odškodného pro Vrbětice a okolní obce), Jan Farský (zapomněl se voličům zmínit, že si na osm měsíců z poslaneckého mandátu vyrazí i s rodinkou studovat do USA federalizaci EU, jinými slovy „jak přetvořit EU na Spojené státy evropské“), Věslav Michalik (tím to začalo, pro množství pochybností ani nenastoupil na ministerské křeslo, již nežije). A naposled Petr Gazdík, usměvavý ministr školství, ale v soukromí kamarád lidí, kteří už tak usměvaví nejsou a o cizí peníze se nebojí říct. Kauza, která tentokrát vypadala spojená čistě s Prahou a jejím dopravním podnikem, se rozrostla do nejvyšších sfér.

Rekonstrukce vlády nebo spíš rovnou demise vlády je proto na pořadu dne. Pokud to sami neudělají, tak je na podzim občané poženou klacky. Ta skoková zdražování v podstatě všeho, kromě elektrických přímotopů, totiž občané a firmy neustojí. Podzim bude drsný!

