Vích (SPD): Volby v Itálii aneb další rána pro marnotratný projekt EU.

Zisk 19 % hlasů v Poslanecké sněmovně italského Parlamentu je totiž jejím nejhorším výsledkem za celou dobu její existence. Naopak strany, které evropská a naše veřejnoprávní média s oblibou označují jako populistické, evidentně i italské občany oslovily více. Nejlepšího výsledku dosáhla Koalice pravého středu (37 % hlasů). Dále se velmi dobrý výsledek podařil Hnutí pěti hvězd (33 % hlasů). Další strany dosáhly jen minima hlasů.

Podle italského listu Corriere della Serra by vítěz voleb - Koalice pravého středu měla dostat 260 křesel z celkových 630 křesel Poslanecké sněmovny italského Parlamentu a Hnutí pěti hvězd by jich mělo získat 229. Pouhých 108 křesel by tedy zbylo na Demokratickou stranu. Vzhledem k tomu, že potřebná většina je 315 křesel, situace umožňuje několik variant a povolební vyjednávání budou zřejmě dlouhá.

Pro hnutí SPD je nejdůležitější skvělý výsledek Koalice pravého středu, resp. zejména volební výsledek Ligy (donedávna vystupující pro názvem Liga severu) Mattea Salviniho, která dosáhla 73 křesel v Poslanecké sněmovně. Tím předčila i druhou nejsilnější stranu Koalice pravého středu Berlusconniho Forza Italia (59 křesel) a třetí koaliční stranu - Bratři Itálie s 19 křesly (k tomu ještě celá koalice dostane navíc 109 křesel jako bonus pro vítěze voleb). Měla by tedy platit předvolební dohoda, že vítěz uvnitř koalice navrhne předsedu vlády. V tom případě by byl za možného předsedu vlády Koalice pravého středu navržen Matteo Salvini.

Hlavním tématem těchto parlamentních voleb byla samozřejmě migrace, ale řadu obyvatel Apeninského poloostrova také trápí rozmáhající se chudoba. Počet Italů, jimž hrozí chudoba, stoupl podle Eurostatu od roku 2008 o více než tři miliony osob, což je nejvíce v EU. Za deset let se na Apeninském poloostrově ztrojnásobil počet osob žijících v absolutní chudobě: v roce 2016 si 4,7 milionu Italů nemohlo dovolit základní zboží a služby. Počet Italů ohrožených chudobou stoupl za deset let o více než tři miliony, a přitom značná část státních a unijních prostředků směřuje k ilegálním imigrantům. Navíc místní hospodářství (včetně bankovního sektoru) se ještě nezotavilo z finanční krize z roku 2008.

Ing. Radovan Vích SPD

Předseda Regionálního klubu SPD Libereckého kraje

Pro SPD je úspěch Ligy Mattea Salviniho významný především proto, že Liga je, stejně jako SPD a další evropské strany, součástí Hnutí pro Evropu národů a svobody (MENF), která je členem frakce Evropského parlamentu Evropa národů a svobody (ENF). ENF sdružuje například takové strany jako francouzskou parlamentní stranu Front National Marine Le Penové, která se loni utkala o prezidentské křeslo se stávajícím francouzským prezidentem Macronem. Dále je členem ENF Strana pro svobodu (PVV) Geerta Wilderse, tato strana se umístila na druhém místě v posledních nizozemských parlamentních volbách. Velký úspěch aktuálně zaznamenala rakouská vládní strana FPÖ (Svobodná strana Rakouska) zapojená rovněž do ENF. Úspěch Ligy v Itálii se tedy přidává k celé řadě politických úspěchů členských stran a hnutí ENF napříč celou Evropou.

Hnutí ENF ve svém programu odmítá projekt stávající EU a jako protiváhu nabízí vznik Evropy svobodných národů, která by společně řešila svobodu pohybu, osob, zboží služeb a kapitálu, včetně bezpečnosti a to na základě co nejužší spolupráce svobodných národů a nikoliv pod diktátem Lisabonské smlouvy a EU.

autor: PV