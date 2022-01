Vích (SPD): Z problémů koalice je nejkřiklavější jednání hnutí STAN

reklama

Kauza sponzorů hnutí STAN – kyperské firmy

Kauza velmi zvláštního financování hnutí STAN už déle než měsíc rezonuje českou politikou. Není se co divit. Těsně po volbách začaly různé firmy sypat poměrně vysoké částky v řádek stovek tisíc korun na transparentní účet hnutí STAN a činily tak měsíc a půl. Dohromady za cca 3,4 milionů Kč, jak uvádí iDnes ve svém článku z 22. prosince 2021. Navíc se ukázalo, že jde o firmy personálně propojené a často mají jejich vlastníci sídlo na Kypru, tam je spojitost s panem Věslavem Michalikem, místopředsedou STAN, resp. jeho manželkou, nebo patří do skupiny okolo vlastníků některých obchodních center, a také mají podíly solárním byznysu.

Není to první příklad takových darů, v minulosti už podobné dary od právnických osob přes transparentní účet STANu protékaly, i když v poněkud menší míře, a možná právě proto unikly veřejné pozornosti (např. dary od Solar area, s.r.o., Rodvinov Solar Energy, a.s., MMC - Moravia Marketing Company, s.r.o. a DBK PRAHA a.s.). Zřejmě proto si politici hnutí STAN mysleli, že když prošli do vlády, a navíc získali důležité křeslo ministra vnitra, projde jim vše. Sice to nevyvolalo takovou mediální vlnu kritiky, jak by se jistě stalo, kdyby něco takového udělalo hnutí SPD, ale i tak vyšlo pár podrobných článků na toto téma. Bohužel zřízení vyšetřovací komise v rámci Poslanecké sněmovny, kterou navrhovalo SPD, vládní pětikoalice svým hlasováním zabránila. Tím ale kauza jistě nekončí. Sice prohlásili, že všechny dary od právnických firem, které přišly na transparentní účet hnutí STAN po volbách vrátí, Věslav Michalik je ale stále náměstkem středočeské hejtmanky a tento post opustit zatím nehodlá.

Případ odvolání-neodvolání policejního prezidenta

Z doby před vznikem vlády pětikoalice (ODS, TOP09, KDU-ČSL, Piráti a STAN) pochází ještě nepříjemná historka o schůzce tehdy teprve budoucího ministra vnitra ČR, Víta Rakušana. Ten se sešel se zkušeným a v policejních kruzích velmi oblíbeným policejním prezidentem, Janem Švejdarem. Ten byl ve funkci od roku 2018 a jeho profesionální působení v čele policejního sboru probíhalo bez výtek a problémů. Přesto zjevně rozhovor probíhal tak, že jeho výsledkem byl překvapivý odchod pana Švejdara z funkce (s koncem března 2022), ale zároveň i ukončení jeho služebního poměru. Tímto krokem si nový ministr vnitra rozhodně policejní sbor nenaklonil a nevěstí to nic dobrého ani do budoucna. Asi bude chtít ministr vnitra na pozici policejního prezidenta někoho, kdo bude vůči STAN a koalici SPOLU více loajální a nikoliv nestranný, a naopak některé kauzy s vazbou na politiky budou akcentovány a některé prostě zůstanou tzv. u ledu.

Kauza Farský – dlouhodobý výlet do USA, ale poslancem chtěl být dál

V minulém týdnu vyvolala velký ohlas informace, že Jan Farský, poslanec v říjnových volbách zvolený za poslance STAN (opět) v Libereckém kraji, a navíc předseda poslaneckého klubu STAN (tedy vysoce postavená osoba v rámci STAN) pojede na stáž do USA v délce osmi měsíců, ale zároveň si ponechá poslanecký mandát. Farský zprvu dokonce dětinsky uváděl, že to bude jen na půl roku, záhy se ukázalo, že stipendium od Fulbrightovy nadace má nikoliv na šest, ale na osm měsíců a navíc věděl o tom již před podzimními volbami. Bylo to od něho dětinské a od samého začátku neobhajitelné. Proti tomuto podvodu na voličích se okamžitě vymezily opoziční subjekty v Poslanecké sněmovně, nejvíce hlasitě to bylo právě SPD. Zástupci pětikoalice se ke kritice přidali až o dost později a s dost váhavou kritikou, vlastně až ve chvíli, kdy už opravdu odletěl a tlak na složení jeho mandátu v médiích sílil. Dokonce i prezident Miloš Zeman, uvedl v rozhovoru 16. ledna 2022 na Frekvenci 1, že „případ Farský je hloupým podvodem na voličích, a navíc výrazem neuvěřitelného amatérismu, který vzhledem k pozici pana Farského ve STANu činí málo důvěryhodným i STAN jako celek“. Teď ještě navíc je problém se složením jeho poslaneckého mandátu, protože to na dálku z USA tak nějak dost dobře nejde, a bude nejspíše muset zřejmě do České republiky přijet osobně, aby to celé zprocesoval. To také bude ještě nějaký ten týden trvat.

Celkově to tak ukazuje, že nejslabším článkem vládní koalice je aktuálně hnutí STAN, které jednak politicky "napálilo" své koaliční kolegy Piráty, kteří vykroužkováním nejdříve získali jen 4 poslanecké mandáty, i když zafinancovali větší část společné volební kampaně. Ale i další, už povolební jednání některých představitelů hnutí STAN je znepokojující. Je možné, že se část jejich voličů s překvapením dívá na to, co se to děje a koho si to vlastně zvolili do Poslanecké sněmovny.

Myslím, že volební preference STAN a Pirátů půjdou trvale dolů. Dělají proto zatím maximum. Tím pádem i celá koalice bude časem značně oslabena, a proto já osobně jí dlouhodobou životnost nedávám. Kritizovat uměli, ale přitom zatím nic nepředvedli a žádná řešení současného drakonického zdražovaní energií a cen potravin, rostoucí inflace a rozvolňování opatření v otázkách onemocnění covid-19, nenabídli. Takže slovy klasika „Dávám tomu tak rok, maximálně dva“.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vích (SPD): Armáda stárne technicky i technologicky Vích (SPD): Bilance roku 2021 je neradostná. Lépe již bylo! Vích (SPD): EU nesportovně začala, a ještě hůř skončí Čím dřív Fiala začne, tím dřív skončí. Zeman a Lipavský: Až mrazí, co padlo

Článek byl převzat z Profilu Ing. Radovan Vích

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama