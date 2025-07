Vích (SPD) Blackout jako nový normál?

V pátek 4. července zasáhl Česko rozsáhlý výpadek elektřiny. Postihl části Prahy, Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Královéhradeckého a Olomouckého kraje. Příčinou byl pád fázového vodiče na vedení, což způsobilo kaskádový efekt a výpadek osmi rozvoden z celkových 44. Bez proudu zůstal asi milion odběratelů. Blackout ochromil dopravu (metro, tramvaje, vlaky), uvěznil lidi ve výtazích a přerušil průmyslovou výrobu, například v automobilkách Škoda a Toyota. Dodávky elektřiny byly plně obnoveny do podvečera téhož dne. Z to budiž vyjádřeno velké poděkování všem pracovníkům energetického sektoru, kteří odstranili příčiny tohoto rozsáhlého výpadku.

Energetická bezpečnost a hlavně soběstačnost – to potřebujeme

Tato událost ukázala, že absolutní prioritou budoucí české vlády musí být zajištění energetické soběstačnosti a bezpečnosti našeho státu. Přestože platíme vysoké ceny za energie, a to včetně její distribuční soustavy, tyto náklady tomu neodpovídají a tento výpadek jasně ukazuje, že stát, kraje a obce nejsou na takovéto masivní výpadky elektrické energie a následující situace schopni adekvátně reagovat. Pokud by k takovéto situaci došlo v zimním období a výpadek by trval několik dnů, způsobilo by to totální celorepublikový kolaps.

Dotace a emisní povolenky – nesmyslné nápady z EU ohrožující naši životní úroveň

Tento masivní a plošný výpadek elektřiny zároveň jasně demonstruje absolutní nesmyslnost a nebezpečnost energetické politiky EU, která skrze systém dotací a emisních povolenek preferuje výrobu elektřiny z nestabilních obnovitelných zdrojů na úkor tradiční, bezpečné a levné výroby elektřiny z uhlí a jádra. Hnutí SPD bude usilovat o to, aby ČR po volbách obnovila vlastní suverénní energetickou politiku, včetně odstoupení od závazků EU v oblasi tzv. dekarbonizace a odchodu z Lipské energetické komoditní burzy.

Aby toho nebylo málo, tak se Evropská unie snaží zavést emisní povolenky i na vytápění v bytech, domech a ve firmách. To se nás jako země, která má blíž k severskému klimatu (z hlediska celosvětového) než ke středomořskému, maximálně dotýká. Mít zde pořádnou zimu jako loni, ale i chladnou část jara a chladný podzim, tak velká část obyvatel prostě potřebuje mít možnost točit „kolečkem na radiátoru nebo přiložit pod kotel“. A pokud na to nebudeme mít, třeba kvůli emisním povolenkám, tak to může vést k neobyvatelnosti naší země po většinu roku. Podobně je na tom s nepříznivým klimatem Slovensko, Polsko, pobaltské země (pokud to bereme z hlediska EU), i Rakousko a Německo. Není to legrace. Vyzkoušeli jsme si tu „dvousvetrovou politiku“ vyhlášenou Markétou Pekarovou Adamovou, předsedkyní vládní strany TOP 09 a předsedkyní Poslanecké sněmovny, v zimě roku 2022. Vyvolalo to jen velké náklady na zdravotní péči, protože spousta lidí zcela zbytečně nastydla. Tohle chceme mít každé další období od podzimu do jara, než se oteplí?

A komu by ani tohle nestačilo, tak EU chce ještě emisní povolenky na provozování dopravních prostředků. Takže s EU si v zimě nezatopíte (pokud nejste hodně bohatí), neprojedete se autem, v létě, když začne víc svítit slunce se můžete „těšit“ na blackouty, tedy se budete vyhýbat výtahům a radši budete včas vybírat hotovost (dokud Vám ji EU nezakáže). No, to je život, který rozhodně nechci, a věřím, že ani Vy. Tedy až na nějaké ty masochisty, kteří rádi trpí. Což není většinová orientace. Odmítněme tyhle hrozné nápady z EU včas, než nám to nenapravitelně poškodí životní styl a obyvatelnost České republiky.

Volby v říjnu by mohly pomoci to změnit, aby vznikla vláda hájící národní zájmy, mezi které řadím i právo si v zimě zatopit a právo neuvíznout pravidelně ve výtahu kvůli výpadku elektrického proudu.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

