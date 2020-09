Vícha (ČSSD): Navzdory dopadům koronavirové epidemie daň z nemovitosti nezvýšíme

reklama

Bohumín navzdory citelným finančním ztrátám v důsledku koronavirové krize odmítá přenášet výpadek daňových příjmů na své obyvatele a místní firmy.

Škrtání investičních akcí a šetření na běžných výdajích. Tak nyní vypadá hospodaření měst a obcí, které se musejí vypořádat s výpadkem sdílených daní v důsledku koronavirové krize. Řada z nich jde ještě dál a přistupuje k nepopulárním opatřením, která jim zvýší příjmy. Jedním z kroků je zvýšení daně z nemovitostí. Představuje totiž vítaný zdroj financí do obecních pokladen. Daň musí každoročně hradit vlastníci bytů, domů, staveb a pozemků. Veškeré vybrané peníze zůstávají městům.

V Bohumíně se ročně vybere na dani z nemovitosti zhruba 30 milionů korun. Místní koeficient pro výpočet této daně je stejný od roku 2012, a to ve výši 2. Koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, je pro Nový Bohumín 2,0 a pro ostatní městské části 1,4. „Pokud bychom zvýšili místní koeficient ze dvou na tři, znamenalo by to navýšení příjmů do městského rozpočtu o dalších patnáct milionů korun,“ připomíná starosta Bohumína Petr Vícha.

Jak ale podotýká, se zvýšením daně z nemovitosti Bohumín nepočítá. „My touto cestou jít nechceme. Naši občané i firmy působící na území města se musejí letos vypořádat se složitou situací a ekonomickými následky nouzového stavu a dalších restrikcí. Zvýšení daně z nemovitosti by pro ně znamenalo další neočekávanou zátěž,“ míní Vícha.

Město podle něj hledá taková řešení výpadku sdílených daní ve svém rozpočtu, která budou mít co nejmenší dopad na obyvatele. „Pozastavili jsme vlastní investiční akce, u nichž posunutí realizace na následující rok nepředstavuje významný problém. Jde například o dostavbu cyklo a in-line okruhu kolem Vrbického jezera. Naopak v projektech, u nichž je termín dokončení vázán evropskou či jinou dotací, pokračujeme,“ říká starosta.

Daň z nemovitosti se platí každoročně vždy do konce května, respektive nejpozději 1. června. Letos ji mohli vlastníci kvůli koronaviru zaplatit bez sankcí až o dva měsíce později, tedy do konce července. Složenky rozesílá do schránek finanční úřad, to se netýká těch, kteří mají aktivní datové schránky nebo si nechávají příslušné údaje posílat e-mailem. Pokud je daň nižší než pět tisíc korun, musí být uhrazena najednou. V opačném případě ji mohou plátci zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to do 1. června a 30. listopadu.

