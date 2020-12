Vícha (ČSSD): Nejčestnější řešení by bylo ten návrh zamítnout

reklama

Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové.

Pokusím se být také v následující debatě stručný. Přiznám se, že cítím tak trošku potřebu tady vystoupit i na obhajobu toho, jak budu sám postupovat při hlasování. Není tomu tak dávno, co jsme tady měli paní Zamrazilovou, předsedkyni rozpočtové rady, a vyjádřili jsme jí naprostou podporu v tom, jak nemáme navyšovat schodky státního rozpočtu. A teď jsme ze sněmovny po hlasování někdy po půlnoci dostali návrh, který znamená nějakých 130 miliard Kč, a směřujeme ke kompromisnímu návrhu, který bude možná o 30 miliard nižší. Tak to je...

Já pro něj budu paradoxně hlasovat. Proto to tady chci všechno říct. Je třeba si ale uvědomit, že přijde doba, kdy ty politické strany, které podpoří tento návrh, budou muset říct, z čeho uspoří. Protože pokud nechceme ten schodek dále a dále prohlubovat, budeme muset na něčem spořit.

Vrátím se trošku do historie Senátu, který je považován obecně občany za víceméně zbytečnou instituci, ale už několikrát se osvědčil. Svého času zrušil pochybný nákup gripenů za 80 miliard Kč. Pak, když se ve sněmovně také v nějakém nočním hlasování, nevím, proč hlasujeme vždycky v noci, nepodařilo to nějak vyřešit s loteriemi, tak to bylo asi o čtyři, pět miliard korun, my jsme to tady potom opravili a zachránili jsme pro stát 4 miliardy Kč. V podstatě historicky jde o směšné částky, když to srovnáme s tím, co hrozí teď v tuto chvíli.

Na druhé straně, když se na to podíváme v tom smyslu, že teď nikdo neutratí zbytečně těch 130 miliard korun, jenom zůstanou u našich občanů, tak je to určitě v pořádku. Proč by to nemělo zůstat lidem? Možná jste překvapeni, že to říkám jako sociální demokrat, ale já si to také myslím. Já bych vstoupil do klubu ODS, kdyby nebyli tak levicoví, jak jsou... Ale já si to vážně myslím. Nic není zadarmo. Nic by nemělo být zadarmo. Jen bychom se měli všichni snažit, aby to bylo vždycky co nejlevnější.

Takže ano, jestli to zůstane našim občanům, je to v pořádku. Ale pak bychom měli říct to b), sněmovna to v tu chvíli neřekla, to je, kde těch 130 miliard Kč ušetří. Neřekla to. Oni budou možná za týden schvalovat státní rozpočet, protože my, když tady něco schválíme, v tuto chvíli za 10 dnů budou teprve schvalovat tento zákon. Byť to je tragédie pro obce, kraje, pro všechny. Já jsem ještě nikdy v historii nezažil, abychom nevěděli v půlce prosince, jak to bude vypadat s těmi rozpočty.

V této situaci se my teď nacházíme. My se máme tady nějak zodpovědně rozhodnout. Takže já za sebe říkám, já jsem pro, ať to zůstane těm občanům, ale nemyslím si, že je zrovna nejvhodnější doba v této chvíli, kdy máme letos půl bilionu, pro příští rok 320 miliard korun, a to ještě nevíme, když budou ve sněmovně schvalovat ten rozpočet, tak nebudou vědět, jestli plus 100, plus 130 nebo plus kolik. To je tragédie. Tragédie pro všechny.

V této chvíli říkáme, obce a kraje, proinvestujme se k prosperitě. Překonejme covid investicemi. Škrtneme jim 30 miliard korun a proinvestujme se. To je prostě samozřejmě špatná situace. Myslím si, že máme rozumnější návrhy, a byly i ve sněmovně, než ten, který teď přišel ze sněmovny, který asi podpoříme, ten kompromisní. Ať už to je návrh pana Hamáčka nebo návrh pana Goláně, který přináší menší rozpočtový dopad pro státní rozpočet, ale máme všichni trošku obavy, že tyto návrhy nemají šanci pak ve sněmovně. Přiznejme si, je to tak, máme z toho obavy.

Je to tak? Máme obavy? Máme obavy, že to neprojde ve sněmovně? V té sněmovně, která ve dvě hodiny v noci hlasovala o těchto 130 miliardách, která říká, buď schválíte to, co bude přijatelné i pro nás, nebo nic? Je to tak? A my na to jdeme... Ne všichni. Prostřednictvím pana předsedajícího, kolega Holeček tady na mě kývá, samozřejmě že nejčestnější řešení je zamítnout ten návrh, který v této době způsobuje 130 miliard schodku, není v té covidové destabilizační situaci vůbec nutný. Ale asi je neprůchodný. Uvidí se. Uvidí se při hlasování.

Dospěly tady některé kluby k nějakému kompromisnímu návrhu, který možná má šanci. Ale musíme si uvědomit, jestli pro to budeme hlasovat, že to nebude 130, ale bude to 100, 105, 110, já nevím, miliard korun. Odhadu ministerstva financí se nedá moc věřit, já za to jsem samozřejmě vděčný, protože při tom kompenzačním bonusu, který byl tady tehdy schválen, musím říct, že to, co jsme jako obce dostali, to bylo mnohem víc než to, co ministerstvo financí čekalo, že dostaneme. Děkujeme, paní ministryně financí, vykompenzovalo nám to třeba jako Bohumínu úplně všechny schodky, které covid letos způsobil.

Na druhé straně, lidé, buďme realisté, jak to je. Z vybraných daní my dáváme Antivirus a různé programy, které financují společnosti, takže ony jsou ještě v zisku. Ony ještě platí daně, ale tohle perpetuum mobile jednou musí skončit. To tak není, že by to fungovalo donekonečna. To tak není a ten propad nastane.

Jestli bude očkování, jestli se zbavíme jednou tady toho nouzového stavu a odložíme roušky, tak to bude určitě super. Budu rád, když se ekonomika vzpamatuje. Ale to, co schvalujeme teď, to tady bude pořád. Ty daně už nesníží nikdo. Držím palce těm, co po volbách vyhrají, že budou zvyšovat daně. Nevěřím tomu.

Takže proto jsem rád, že se podařilo dohodnout, že tady nebude nějaký jednorázový kompenzační bonus zase, ale že to je trvalá kompenzace pro obce a kraje. Ale pořád si řekněme, odhadovaná je ve výši 80 %... Nebo tedy ty varianty jsou různé. Ale ta poslední z hospodářského výboru je zhruba 80 %. A proč 80? Proč ne 100? Proč ne 120, když chceme, aby se obce proinvestovaly z krize. 200, říká paní ministryně. Jestli to navrhnete, paní ministryně, já to podpořím samozřejmě. Možná si z toho děláme srandu, ale to je přece vážná věc. To je velmi vážná věc!

Proč by obce měly přijít o peníze? Proč se rozdává z cizího? Proč se pozměňovacím návrhem poslance Babiše rozdává z cizího? Proč?

Když přijmeme pozměňovací návrh, který vzešel z výborů, dáváme sněmovně tři možnosti. První je potvrdit a schválit to, co sněmovna ve dvě v noci schválila, 130 miliard schodek. Je to možnost, mají ji. Mají ji. Dáváme i druhou možnost. Nepřijmout žádné řešení, tzn. nebude žádný schodek pro státní rozpočet, nebudou ani stravenky, ani zrychlené odpisy a spousta dalších věcí, o kterých se vůbec nemluví. Všimněte si, podobně jako u slepic minule, přestože ten zákon o zvířatech obsahoval spoustu jiných věcí, my jsme diskutovali jenom o klecových chovech slepic. Dneska nediskutujeme v podstatě o ničem jiném než o tom návrhu pana poslance Babiše. O dopadu na státní rozpočet, přestože ten návrh původně obsahoval spoustu rozumných věcí. Rozumných věcí!

A mají třetí možnost. Mají možnost schválit to, co, já věřím, že projde tady ze sněmovny, je to nějaký kompromis. Ale je to kompromis, přiznejme si, jestli bude přijat, který podpořily tři kluby, ve výši nějakých 100 miliard Kč pro státní rozpočet. Abychom si to všichni uvědomili! Je mně trošku hanba, ale říkám to. Jestliže neprojde zamítnutí, pro tento kompromis budu hlasovat, protože je lepší než 130 miliard Kč. Ale bojím se budoucnosti. Děkuji za pozornost.

