Vilgus (SZ): Invalidovnu předejte do rukou Národního památkového ústavu

Řešením je předat budovu do rukou Národního památkového ústavu, který nejlépe ví, jak se postarat o tak významnou a cennou stavbu. Žádá ministryni financí Alenu Schillerovou o intervenci v záležitosti jejího předání do správy NPÚ, který o převod požádal již v roce 2016. Od té doby uběhl už rok a půl. Invalidovna už nemůže déle čekat.

Národní kulturní památka karlínská Invalidovna je již několik let ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). „Barokní skvost Invalidovnu dokáže citlivě rekonstruovat a smysluplně provozovat pouze stát. Nedovedu si představit soukromý projekt, který by tuto budovu neponičil. Proto jsem v roce 2016 vystoupil proti aukci, během které mělo dojít k prodeji budovy soukromníkovi za nejvyšší cenu. Radnice Prahy 8, odborná i laická veřejnost se tehdy postavili za stanovisko, aby ÚZSVM našel nového majitele v řadách státních organizací,“ popisuje svou pozici místostarosta Petr Vilgus. „Již tehdy jsem poslal tehdejšímu ministru financí Andreji Babišovi, ministru kultury Danielu Hermanovi a ministryni školství Kateřině Valachové výzvu, aby byl prodej odvolán a aby stát našel instituci, která by budovu důstojně využila,“ doplňuje Vilgus.

Po sérii jednání se podařilo najít vážného zájemce o budovy Invalidovny – Národní památkový ústav (NPÚ). Od druhé poloviny roku 2016 se NPÚ snaží o získání Invalidovny do své správy. „Z mého pohledu ale dochází k obstrukcím ze strany ÚZSVM,“ kritizuje Vilgus dosavadní postup. „NPÚ má připravený projekt na financování rekonstrukce a následné využití, který počítá i s částečným zpřístupněním této nádherné stavby. K převodu však podle mých informací stále nedošlo,“ říká Vilgus.

Místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus proto 20. února 2018 požádal dopisem ministryni financí Alenu Schillerovou o pomoc a o intervenci v této záležitosti. Zároveň ujistil vedení NPÚ, že nadále trvá podpora Prahy 8 k umístění této organizace v Invalidovně.

Základní kámen Invalidovny byl položen za osobní účasti císaře Karla VI. dne 15. srpna 1732. Je postavena z prostředků nadace hraběte Petra Strozziho na pozemcích na Špitálském poli, které vlastnil řád křížovníků s červenou hvězdou. Z původního ambiciozního plánu na obří stavbu nakonec byla realizována jen 1/9 projektu. Po první světové válce zde 10 let žil jeden z nejvýznamnějších českých fotografů Josef Sudek. Po další desetiletí v Invalidovně sídlily vojenské archivy, které se odtud odstěhovaly v roce 2014. Od té doby je budova bez stálého využití.

Praha 8 dlouhodobě usiluje o využití prázdných budov na jejím území. Místostarosta Vilgus mj. prosadil dočasné využití Karlínských kasáren pro kulturně-společenský projekt organizace Pražské centrum. Radnice jedná s majitelem Paláce Svět o prodeji této ikonické libeňské stavby do rukou silnějšího a odhodlanějšího investora. Podporuje také využití Mazutky na sídlišti Invalidovna nebo dlouhodobě opuštěného obecního domu v ulici Za Poříčskou branou 7.

