Vilímec (ODS): Výkřiky, že gigafactory představuje investiční neúspěch, jsou pokrytecké

Hlasité výkřiky představitelů ANO o tom, že gigafactory představuje kolosální investiční neúspěch, jsou více než pokrytecké. Stejně tak vyznívají slova primátora Romana Zarzyckého, který možná proti projektu bojoval, bohužel však pouze slovy. Jeho koaliční partner a poslanec hnutí STAN Josef Bernard naopak sehrál kolem projektu gigafactory velmi aktivistickou roli, podporován „svým“ ministrem průmyslu Jozefem Síkelou, kterého lze považovat zřejmě za hlavního iniciátora projektu. Už tehdy bylo nadšení kolegy Bernarda pro projekt gigafactory enormní. Jako by pozapomněl, že kraje nevznikly kvůli byznysu, ale jejich význam je v zajištění veřejných služeb v oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, regionální kultury a případné pomoci obcím na svém území. Přesně takové služby očekávají občané od svého kraje především, nikoliv posunování podnikatelských a v prostoru Líně nadto kontroverzních projektů.

Osobně jsem byl zásadně proti umístění projektu gigafactory v Líních od samého počátku. Spolu se senátory Lumírem Aschenbrennerem a Pavlem Karpíškem jsme se v této věci obrátili i na pana premiéra. Rušení letiště s jednou z nejdelších betonových vzletových drah u nás by za to určitě nestálo. Dlouhé mlčení koncernu Volkswagen vlastně nemohlo věštit nic jiného než to, že tento projekt možná ztělesňuje konkrétní podnikatelské zájmy určitých osob ve vedení mladoboleslavské škodovky, ale nikoliv vedení celého koncernu. A to se nyní potvrzuje.

Pokud se hledá ten, kdo v celé věci prohrál, tak nelze zapomenout právě i na současné vedení kraje, které tento projekt pojmenovaný jako Strategický podnikatelský park připravilo a prosazovalo. Jako nejdéle sloužící zastupitel Plzeňského kraje pouze uvádím, že v dobách, kdy jsem působil coby ekonomický náměstek hejtmana Petra Zimmermanna, by se nemohlo stát, že bychom tak lehkovážně připustili likvidaci letištní dráhy kvůli takovému projektu. Ostatním regionům by možná pomohl, ale sotva plzeňské oblasti, kde už teď je zjevný nedostatek pracovních sil. V Plzeňském kraji se to bez uzardění stalo a ani pirátský hejtman Rudolf Špoták, ani jeho první zástupce pan Petr Vanka za ANO tomu nebránili a naopak takový krok hlasitě podporovali. Vítězem celého mnohdy v utajení připravovaného projektu se tak nakonec stalo Ministerstvo obrany, Letecká záchranná služba, letecká komunita a jsem přesvědčen, že i většina občanů v Plzeňském kraji. Buďme za to rádi.

Ing. Vladislav Vilímec ODS



