Vinklátová (SLK): Média si z pandemie udělala živnost a je jim jedno, že přitápějí pod sopkou

Snažím se příliš nekomentovat opatření, která v souvislosti s pandemií zasahují do našich životů. Beru to tak, že současný ministr zdravotnictví je odborník, ředitel naší hygieny Valenta je odborník a budu respektovat jejich rozhodnutí a nařízení. Samozřejmě, že bych v tom ráda viděla nějakou logiku a samozřejmě, že mi vadí, když do toho "kafrá" premiér, který tomu nerozumí a svými zásahy způsobil to, že už nikdo nevěří ničemu. Teď už to vypadá, že se snad trochu uklidní... Vadí mi, že stát přes léto nevyužil klidného času, hygieny nevybavil na další nápor a řeší to zase pozdě a v poklusu. Vadí mi, že si z toho média udělala živnost a je jim jedno, že přitápí pod sopkou.

Nikdo z nás se nesetkal s obdobnou situací, nikdo z nás laiků nemůže dát recept na to, co s tím. A přesto jsem takových "návodů" jen za dnešek a za včerejšek slyšela spoustu. V obchodě, na ulici na pedikúře. Musím říct, že mě to rozčiluje. Mám teď v nemocnici ve vážném stavu s Covidem dva lidi, kterých si velmi vážím. A dobře to nevypadá. Mluvila jsem s dalším, zdravým čtyřicátníkem, který to má za sebou v srpnu a dodnes má ataky náhlé únavy takové, že i kdyby šel po chodníku, musí si lehnout. Vzít si roušku a dodržovat rozestupy, to je to nejmenší, co můžeme udělat. Respektovat na nějaký čas pravidla, abychom nedávali nemoci příležitost, to snad taky zvládne každý. Pro sebe, pro své okolí, rodinu i všechny ohrožené skupiny. Bylo by docela fajn, kdybychom byli schopni se ukáznit a hlavně přestali být amatérskými epidemiology, statistiky, atd. Když odborníci nevědí, protože je to prostě nový vir, který se chová nevyzpytatelně, tak nejspíš pán nebo paní z horní dolní bude vědět "velký kulový".

