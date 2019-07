Vinklátová (SLK): Sklo je tradice, moderní současnost i budoucnost kraje

Tradice úspěšně pokračuje. Již osmý ročník výstavy Křehká krása přivítá ve dnech 8. až 11. srpna Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Návštěvníci zde budou mít jedinečnou možnost zhlédnout mnoho unikátních produktů, vyrobených v českých bižuterních a sklářských firmách.

Vedle ohromné nabídky bižuterie, skla a vánočních ozdob je výstava příjemným místem, kde může strávit značnou část dne klidně i celé rodina. Na letní scéně každý den hrají zajímavé kapely a v neposlední řadě je možno zde shlédnout celou verzi fenomenální módní přehlídky Made in Jablonec 2019 s podtitulem Haute Couture.

„Motiv skla a bižuterie není jen tématem pro odborníky a firmy. V našem kraji jsou takto zaměřené firmy od Harrachova přes Jablonec nad Nisou, Nový Bor až po Kamenický Šenov. Je to tradice, ale také moderní současnost a budoucnost kraje. A je to krása, která by měla zdobit každou místní ženu. Vázy či skleničky bychom měli domů s hrdostí kupovat od našich sklářských firem, stejně jako skleněné vánoční ozdoby. Výstava Křehká krása návštěvníkům tyto skleněné poklady našeho kraje nabídne,“ uvedla Květa Vinklátová, radní pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Doprovodný program umožní dospělým i dětem v mnoha tvůrčích dílnách si vytvořit vlastní šperk, namalovat vánoční ozdobu, vyfouknout skleněný pohár, udělat skleněnou mozaiku či umělou květinu.

Vstupné 60 korun platí po celou dobu trvání výstavy a opravňuje ke vstupu do areálu Eurocentra a Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Děti v doprovodu rodičů mají vstup zdarma.

Doprovodný program

8. 8. čtvrtek

10:15 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

11:45 Bohemia Universal Dixieland

14:00 Nudličky

15:20 Volupsije

16:45 Promenáda finalistek Miss České republiky 2019

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

18:00 BROUCI BAND - The Beatles Revival

9. 8. pátek

12:30 Flastr

14:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

15:00 Funk Corporation

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

10. 8. sobota

12:30 Swing Grass Revival

14:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

15:00 Big Band Železný Brod

17:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

17:45 Promenáda finalistek Miss České republiky 2019

11. 8. neděle

11:00 Přehmat

12:30 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 1. část

13:30 Big'O'Band

15:00 módní přehlídka Made in Jablonec 2019 / 2. část

autor: PV