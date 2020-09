Vítová (ANS): Čechy bez Čechů přežijí, ale Češi nepřežijí bez České republiky

reklama

Chceme, abychom byli suverénní, soběstačný a bezpečný stát? Pokud ano, tak MUSÍME VYSTOUPIT Z EU I NATO A TO OKAMŽITĚ! Článek 50 Lisabonské smlouvy nehovoří o referendu. Volby jsou víc než referendum a navíc při stávající Ústavě ČR, kdy je legislativa EU nadřazena té naší národní, tak to ani není možné. I kdyby referendum proběhlo a všichni byli pro vystoupení z EU, zasáhl by Ústavní soud a referendum zrušil!

Mnohým voličům ale evidentně vyhovuje fakt, že je naše země totálně rozkradená a že jsme podle J.P. Morgan rozvojovou zemí, což znamená, že většinu našeho majetku a přírodních zdrojů vlastní soukromé nadnárodní korporace. Stávajícímu politickému a hospodářskému establishmentu ČR a VŠEM polistopadovým politikům (kteří se ale nyní staví do role tzv. opozice anebo si začali hrát dokonce na vlastence) to ale vyhovuje – jinak by to totiž nedopustili. Mnohým voličům také patrně líbí skutečnost, že jsme kolonií západu se čtvrtinovými platy, čtvrtinovými důchody, ale dvoj i více násobnými cenami potravin, energií, vody, bytů atd. A vůbec jim nevadí, že premiér letos v červnu řekl oficiálně následující: „Z EU máme 809 miliard, na dividendách pryč 3 227 miliard“. A asi jim to nevadí proto, že buď jsou hloupí nebo koupení – jiná možnost prostě neexistuje!

Pokud jste voliči první kategorie, pak si uvědomujete, že je nutné vyvést náš stát zpod nadnárodního řízení soukromých hospodářských kartelů, které nás podvodně vlastní. Ale to skutečně není možné bez vystoupení z EU, která tuto nadvládu nadnárodních korporací nad národními státy smluvně zajišťuje a to již od svého vzniku!!!!!

Ze všeho výše uvedeného je tedy zřejmé, že pokud si chceme zajistit budoucnost jako svobodní lidé suverénního státu, a ne zůstat druhořadými otroky Evropské unie, potažmo Německa, pak musíme tento svůj zájem otevřeně a veřejně deklarovat a zajistit si sami budoucnost vlastního národního státu. Ale to se nikdy nestane, pokud setrváme v EU. Její hlavní idea totiž zní: zrušit hranice, zrušit národní státy (ale nejprve je enormně zadlužit), navézt do naší země migranty a nahradit původní obyvatelstvo - viz materiál OSN a EU „K náhradě původního obyvatelstva z důvodu přestárlosti populace.“

Pokud tedy jste voliči první kategorie, pak je nezbytné se nějak zapojit do řízení našeho státu. A do toho je možné se zapojit v současné době skrze volby a oslabit ty, kteří stát nyní reálně řídí směrem, kterým vy nechcete. Jestliže ale k volbám nepůjdete anebo tam vhodíte prázdné, či všelijak popsané lístky, tak tito lidé budou i nadále řídit kraje, bude jich plný Senát a budou ovlivňovat stále váš život. A i když se budete chtít obrazně řečeno „vyvázat“ ze systému, tak stále budete platit jejich elektřinu, jejich vodu, dýchat jimi poškozený vzduch atd. Z jakéhokoliv systému vás totiž vyváže leda smrt, jinak nikdo. Ale pokud vám stávající systém nevyhovuje, pak ho musíte sami změnit – jinak ho budou i nadále zachovávat ti, kterým naopak vyhovuje!

Aby se postupně začalo formovat jiné vedení státu, pak musí každý (kdo změnu požaduje) vstoupit JAKÝMKOLIV způsobem do formování řízení naší společnosti – elementárním krokem je účast ve volbách a volba nesystémových stran. Jinak nám pomoz Bůh!

(převzato z Profilu)

