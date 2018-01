Vítová: Voliči J. Drahoše ztratili morálku, ale sami sebe považují za lepší lidi

Nemá-li jít naše země za pět let do kytek, musí okamžitě ustat vymývání hlav dětí a studentů ve školách všech stupňů a musí dojít k okamžité změně dikce veřejnoprávních médií.

Ministerstvo školství, ministerstvo kultury a veřejnoprávní média musí radikálně změnit svoji finanční a obsahovou politiku ve prospěch lidu této země a ne ve prospěch lidí, kteří nejenže jsou financováni veřejnými prostředky z kapes nás všech, ale kteří jsou navíc i finančně podporováni penězi z USA, z Německa a z EU skrze nejrůznější neziskovky a jejich tzv. projekty. A to vše proti dobru naší země a jejich obyvatel!

Školství je ze zákona apolitické, takže všechny učitelky a učitelé, docenti a profesoři, kteří říkali dětem, koho by měli volit jejich rodiče nebo koho mají volit plnoletí studenti sami, vlastně porušili zákon a měli by být vedeni k trestní odpovědnosti! Politická a náboženská propaganda na půdě školy je nezákonná. Tuto situaci mají povinnost řešit kontrolní orgány Ministerstva školství, ale také Policie ČR.

Mimochodem, do protizemanovské hysterie se zapojila i katolická i evangelická církev! Různé farnosti na vlastních webových stránkách doporučovaly svým ovečkám, koho mají volit. A prezident Zeman to nebyl! Například synodní rada evangelické církve veřejně doporučovala volbu Drahoše a psala toto: „Chceme prezidenta, který usiluje o slušnost a spravedlnost, zastává demokratické hodnoty a záleží mu na důstojnosti a hodnotě každého člověka.“ (více ZDE)

ČT předvedla při hodnocení voleb vrchol licoměrnosti! Například ze čtyř pozvaných politologů byli všichni čtyři příznivci Jiřího Drahoše a sami to veřejně deklarovali! Ani se neobtěžovali říkat prezidentu Zemanovi „pan prezident“, ale jenom Miloš Zeman. Naproti tomu velmi často hovořili o „profesoru“ Drahošovi. Redaktor ČT Borek se snažil, co mu síly stačily, rozdmýchat téma, že volby přece jen ovlivňovalo Putinovo Rusko. Ani slovo o tom, že téměř všechny hosty, které ČT a Český rozhlas STÁLE zvou do svého vysílání, zcela nepokrytě platí nejrůznějšími způsoby USA, EU, Německo – konkrétně sudetoněmecký landsmanšaft, či Sorosovy neziskovky anebo tunelář Bakala.

ČT po celou dobu, kdy hodnotila volby, měla na titulním webu zpravodajství napsáno toto: „Dokáže Jiří Drahoš porazit stávající hlavu státu Miloše Zemana?“ Během celodenního vysílání se stále dokola opakovala mantra, že „slušný“ Drahoš nevyhrál jen proto, že byl málo známý a že na něj proruské weby a podporovatelé prezidenta Zemana „kydali kýble špíny“. A že vlastně Miloš Zeman ani nevyhrál (viz. například vyjádření neúspěšného prezidentského kandidáta Marka Hilšera). A že voliči prezidenta Zemana jsou vlastně jenom chudí neúspěšní hlupáci z venkova. Tato drzost a totální faleš ČT a jejich hostů skutečně bere dech!

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. BPP

Aliance národních sil - vlastenecká politická platforma

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ZDE je stručný přehled některých aktivit „slušných“ podporovatelů J. Drahoše: „Umělec“ P. Novotný se nechal vyfotit se svým velkým holým zadkem, který vystrkuje na Hrad.

Mladý studentský obhájce Drahoše označil T. Okamuru za prase, M. Zemana za zmiji a odpůrce islámu za hovada (více ZDE)

J. Drahoš a nejrůznější umělci se veřejně a zcela primitivně vysmívali na prknech, co znamenají svět, stávajícímu prezidentovi a voliči J. Drahoše přitom nadšeně hýkali (ZDE)

Jakub Pitron, jeden ze zakladatelů Kroměřížské výzvy, která podporuje J. Drahoše a deklaruje se jako „skupina lidí, která má starost o to, jak se vyvíjí naše země a chce pečovat o to, aby Česká republika vzkvétala a těšila se dobré pověsti u slušných lidí na celém světě“, veřejně napsal: „Voliči Zemana jsou závistivé svině, které je třeba zahubit, protože nemají právo volit.“ Anebo „Kdo bude volit Zemana je krypl a kretén…..“ a další ještě daleko sprostší nadávky (ZDE).

Co na to proboha říci? Podporovatelé J. Drahoše jsou převážně lidé bez morálky, bez svědomí, bez elementární slušnosti a lidskosti. A ti všichni chtějí, aby taková – jako jsou oni - byla celá naše společnost! Naštěstí 2 853 390 našich spoluobčanů svědomí a morálku má a dokáže rozeznat dobro od zla, slušnost od sprostoty a pravdu od lži. Je však alarmující, že za pomoci škol, představitelů „kultury“, církví a médií 2 701 206 voličů tyto základní lidské vlastnosti úplně ztratilo, lež považují za pravdu a sami sebe dokonce za LEPŠÍ LIDI.…. avšak všeho do času - Boží mlýny nepřestaly mlít!

(převzato z Profilu)

Psali jsme: Vítová: NATO se vymklo jakékoliv národní a mezinárodní kontrole Vítová: Stanovisko Vojáků proti válce k roztáčení nového kola zbrojení Vítová (ČSNS): Co se stalo v říjnových volbách a co to je konceptuální moc Vítová (ČSNS): Momentálně jde o konfrontaci dvou zásadních koncepcí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV