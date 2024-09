Vlček (STAN): Co znamená dostavba Dukovan pro Vysočinu a jaká je budoucnost české energetiky?

Přeci jen úkolem každé vlády musí být zajistit svým obyvatelům dostatek energií za přijatelnou cenu. Pan profesor Miroslav Bárta, mimochodem kandidát Starostů do Senátu v Praze, v knize Sedm zákonů píše, že vývoj každé společnosti a civilizace je determinován technologiemi a jinými zdroji energie a že bez objektivně levné energie nemůže společnost a civilizace ani růst, ani udržet svou komplexitu.

Jaderná energetika v Kraji Vysočina je také otázkou rozvoje průmyslu v jednom z hospodářsky nejslabších krajů. Mnoho firem na Třebíčsku je napojeno na jadernou energetiku a jde tedy o velký potenciál do budoucna i pro další jiné jaderné projekty. Přeci jen jedno z hledisek tendru bylo zapojení českých firem, hlavně pak rozvoj a transfer know-how.

Nemalé změny musí proběhnout také v oblasti školství, a to jak na středních, tak vysokých školách. Na Třebíčsku najdeme jednu z mála středních škol se specializací na jadernou energetiku. A není to tak dlouho, co jsem navštívil rektora jediné veřejné vysoké školy na Vysočině – Vysoké školy polytechnické v Jihlavě – pana docenta Zdeňka Horáka, který mi potvrdil, že jsou připraveni studijní obory směrem k jaderné energetice budoucím studentům nabídnout.

Mnoho let v regionu připravujeme také důležité dopravní stavby, bez kterých se projekt dostavby Dukovan neobejde. Tyto stavby Vysočině významně pomohou v rozvoji její dopravní infrastruktury. A přestože u některých zásadních projektů v dnešní době, jako byla třeba gigafactory, můžeme pozorovat tzv. NIMBY (Not In My Backyard – ne na mém dvorku) efekt, v případě Kraje Vysočina a dostavby Dukovan to neplatí. Projekt má silnou společenskou podporu, a to i díky práci paní senátorky za Třebíčsko Hany Žákové nebo starosty Třebíče Pavla Pacala.

Budoucnost české energetiky

Naše energetika musí stát na jádru. V kombinaci s využitím příležitostí na financování obnovitelných zdrojů energie, modernizace přenosových a distribučních soustav a využitím plynu jako přechodového zdroje energie je to naše budoucnost.

A vlastně nejen to, ale čeká nás i další hledání energetických úspor, modernizace průmyslu nebo větší propojení zemědělství a odpadového hospodářství s energetikou... Je toho ještě hodně před námi, nesmíme v práci polevit a musíme být v Evropě aktivní, jako se to vyplatilo při našem posledním předsednictví.

Mám velkou radost, že v dostavbě Dukovan, nejzásadnějšího projektu nejen pro Vysočinu, ale i celou republiku, vše pokračuje podle plánu.

Lukáš Vlček

