Volfová (ANO): Jak vypadá týden v roli regionálního politika

• Vypravila jsem se společně s panem místostarostou Brožem a vedoucími odborů správy majetku a rozvoje města a investic do Prahy na jednání s církví. Máme totiž zájem o koupi církevních pozemků u bývalých prádelen, v Dubici a v Českokamenické ulici, kde plánujeme vybudovat cyklostezku směrem do Dubice. Původní nabídka byla pro město finančně náročná, navíc nepotřebujeme všechny pozemky, které nám církev nabídla. Nicméně jednání v Praze bylo velmi vstřícné a korektní, věřím tedy, že se nám podaří se s církví dohodnout a získat tak pozemky, které potřebujeme pro další rozvoj města.

• Na základě setkání s občany Kopečku, které proběhlo v červnu, jsem se sešla s paní starostkou Sosnové a řešila jsem s ní záležitost vybudování chodníku z Kopečku do Sosnové. Prvotní studie je již hotová a máme tak informaci, že chodník v těchto místech vybudovat lze. Vzhledem k finanční náročnosti celé akce bychom chtěli chodník postavit včetně cyklostezky, abychom mohli na jeho stavbu čerpat prostředky z dotačních titulů. V příštím roce bychom se tak mohli pustit do detailnější studie, která by určila, kde přesně by mohl chodník být.

• Sešla jsem se se zástupci agentury Czech Invest, kteří mě informovali o tom, jaké dotační tituly chystají na nadcházející období. Kromě podpory výzkumu, inovace a vzdělávání chtějí vyhlásit také dotační titul na opravy brownfieldů. Do tohoto programu bychom například mohli požádat o dotaci na rekonstrukci Kounicova domu. Jsem moc vděčná za tyto informace, jsou důležité pro plánování budoucích aktivit města.

• Minule jsem vám slíbila, že vás informuji o závěrech ze semináře, který proběhl minulý týden v poslanecké sněmovně. Jen připomenu, že se seminář týkal plánované novely zákona o pobytu cizinců na území ČR a plánovaného návrhu zákona o agenturním zaměstnávání cizinců. Musím říci, že jednání bylo náročné, zástupci jednotlivých zájmových skupin si vyjasňovali své postoje. Nicméně už na tomto semináři padly nějaké návrhy, které by pomohly situaci v oblasti zaměstnávání cizinců u nás zlepšit. Například by mohl vzniknout seznam těchto cizinců i s podrobnými informacemi, jakou práci by tady mohli tito lidé vykonávat, navíc by se měl klást větší důraz na kontrolu plnění zákonných podmínek. Jako starostka města, kde pobývá mnoho cizinců zaměstnaných ve firmách v České Lípě mě tato problematika velmi zajímá, budu ji sledovat dál a průběžně vás informovat.

• Mám radost, že se o prázdninách rozjely plánované opravy škol a pokračují již rozjeté akce. V minulém týdnu jsem se byla podívat na opravu prostranství před ZŠ Dr. M. Tyrše a už teď se těším, jak to tam budou mít žáci v září hezké.

