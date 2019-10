Volfová (ANO): Výrobky od soutěžících bychom chtěli prodávat v nově zrekonstruovaném infocentru

Historicky první držitelkou ocenění Českolipský výrobek roku je Michaela Bílková z České Lípy, která ocenění získala za svůj jahodový extra džem s bezovým květem. V prvním ročníku soutěže zvítězil džem, který paní Bílková prodává pod značkou „Moje marmeláda“, v konkurenci dalších více než devadesáti přihlášených výrobků.

Na slavnostním vyhlášení, které proběhlo ve čtvrtek 3. října ve vile Hrdlička v České Lípě, obdržela plaketu s oceněním, samolepky s logem soutěže k nalepení na výrobek a šek na 20 tisíc korun.

„Mám z ocenění obrovskou radost, nečekala jsem, že bych mohla v takové konkurenci obstát. A třešničkou na dortu je, že jsem vyhrála v České Lípě, odkud jsem,“ řekla vítězka soutěže bezprostředně po vyhlášení vítězů.

Radost ze soutěže měla také starostka České Lípy Jitka Volfová: „Chci moc poděkovat pracovnicím našeho Regionálního turistického informačního centra za organizaci celé soutěže. Chci také moc poděkovat všem výrobcům, kteří se do soutěže přihlásili. Je moc důležité oceňovat i tyto lidi, protože svoje výrobky dělají s láskou, kvalitně a velmi často ručně bez jakékoli automatizace. Mám radost, že je můžeme touto soutěží podpořit. Spolupracovat pak chceme s výrobci i dál, na akcích města bude moci výherce soutěže zdarma prodávat své produkty. Výrobky od přihlášených soutěžích bychom pak chtěli prodávat v nově zrekonstruovaném infocentru. Soutěž navíc určitě chceme v příštím roce uspořádat znovu,“ uvedla starostka.

Ing. Jitka Volfová ANO 2011



1. vicehejtmanka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Českolipský výrobek roku je soutěž, jejímž hlavním cílem je mediální i finanční podpora místních regionálních výrobců, a podpora cestovního ruchu. Město Česká Lípa ji prostřednictvím svého Regionálního turistického informačního centra vyhlásilo v dubnu letošního roku pro všechny fyzické a právnické osoby, které mají sídlo nebo provozovnu na území obce s rozšířenou působností Česká Lípa. To znamená, že se do soutěže mohli přihlásit všichni výrobci, kteří působí v Mimoni, Ralsku, Zákupech, Stráži, Žandově, Dubé, Doksech a v obcích poblíž těchto měst. Své výrobky mohli podnikatelé přihlašovat až do 30. června, a to v kategoriích: potravinářské výrobky, řemesla a umělecké výrobky, oděvní a textilní tvorba a ostatní. Do soutěže se celkem přihlásilo 26 výrobců, kteří do soutěže zaregistrovali celkem 98 výrobků. Vyhrát však mohl jen jeden z výrobců.



O vítězi rozhodla odborná porota, ve které zasedli Hana Kubátová Ortová, ředitelka střední odborné školy a středního odborného učiliště 28. října Česká Lípa, Libor Uhlík, organizátor farmářských trhů, Petr Veselý, ředitel střední průmyslové školy Česká Lípa, fotograf Vít Černý a radní pro kulturu, sport a cestovní ruch Michal Prokop.

„Bylo mi ctí, že jsem se mohl s ostatními porotci během rozhodování se všemi výrobky podrobně seznámit, vyzkoušet je a ochutnat. Práce soutěžících si nesmírně vážím. Vybrat proto jen jeden výrobek ze všech bylo opravdu těžké. Nicméně po pětihodinovém maratonu jsme to zvládli. Museli jsme si však pro sebe určit dílčí vítěze jednotlivých soutěžních kategorií a z nich jsme potom volili vítěze absolutního. Bez toho bychom asi vítěze nevybrali,“ zhodnotil práci v porotě Michal Prokop.

Přihlášenými výrobci v roce 2019 byli:

Marie Prokopová, Ateliér DOGALA, Česká Lípa (pletená móda)

Kamila Dvořáková, Koza z Mimoně (textilní výrobky)

Karolina Daňková, Česká Lípa (textilní andělka)

Antošová Ludmila, Sosnová (zpracování vlny)

Váša spol. s. r. o., Mimoň (sušené hovězí maso)

Pivovar Lípák, Česká Lípa (piva Bumbal a Chmelda)

Ekofarma Karasy, Jiří Korn, Zahrádky (nakládaný sýr)

Milena Krejzová - Kozí farma Nový Dvůr, Sosnová (kozí sýry)

Ivana Hollanová - Koláčkárna U Salvátora, Mimoň (pečivo)

PROMINENT CZ s.r.o., Brniště (krůtí rolka a klobása)

Ladislav Kyndl, Česká Lípa (kávové směsi, káva)

Jan Landa, Česká Lípa (uzeniny)

Jizerské pekárny s.r.o., Česká Lípa (pečivo)

Michal Sabáček, Volfartice (ovčí sýry)

PVO s.r.o., Zákupy (papírové masky)

Romana Cabová, Zahrádky (šité náhrdelníky z korálků)

Magda Holečková, Česká Lípa (papírový filigrán)

Ing. Radka Ondrušková, Provodín (mýdla s kozí syrovátkou)

Milan Krčmář, Česká Lípa (kožené výrobky)

Koukol v obilí spolek, Mýdlárna Koukol, Volfartice (přírodní mýdla)

Memory Crystal s.r.o., Česká Lípa

Petr Broniš, Česká Lípa (dlabaná kantela)

Michal Helebrandt, Česká Lípa (květináče z kamínků)

Lenka Košnarová, Česká Lípa (látkové panenky) - vítězka textilní kategorie

Karel Jindra, Česká Lípa (dřevěné držáky kol) – vítěz řemeslné kategorie

Michaela Bílková, Moje marmeláda, Česká Lípa (ovocné džemy) – vítězka potravinářské kategorie a absolutní vítězka

Psali jsme: Volfová (ANO): Kraj prodal v prvním pololetí nemovitosti za více než 11 milionů Volfová (ANO): Právě činorodí a aktivní lidé tvoří naše město Volfová (ANO): Česká Lípa chce v prostoru radnice zachytávat dešťovou vodu Volfová (ANO): Česká Lípa myslí na hendikepované

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV