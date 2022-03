Volný (ANO): Úřad, který by měl především dbát na šetrnost, má nulu

reklama

Pane předsedo, moc děkuji a omlouvám se, že jsem tady chvilku nebyl. Prosím vás, já budu velice stručný.

Já bych se chtěl vyjádřit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je ve sněmovním tisku 144/3 v příloze B 2 pod pořadovým číslem 57. Rád bych načetl legislativně technickou úpravu.

Vinou zaokrouhlování při výpočtu se nedopatřením do tisku v ukazateli výdaje celkem dostalo číslo o jednu korunu vyšší než tam mělo být. Správná hodnota částky, která se převádí do kapitoly 398, to je Všeobecná pokladní správa, činí tedy 98 969 400 korun českých.

Kolegové a kolegyně, toto je pozměňovací návrh, který v podstatě trochu reagoval na návrh, který podala skupina koaličních poslanců a bude se hlasovat v kapitole 2 A pod pořadovým číslem 4. Já jsem už ve druhém čtení řekl, že jsem pro, aby se i kapitoly, které spravuje rozpočtový výbor, podílely na určitém řešení situace, která nastala a kterou bohužel finančně trpí všichni naši občané a většina institucí v této republice, to znamená, že se těmto kapitolám sníží rozpočet zhruba o 2,5 %. Já ale neumím vstřebat to, že se sedmi kapitol je pět kapitol tak, jak si myslím, že to je únosné a správné, se jim ponížilo 2,5 %, ale u kapitoly prezidenta republiky, respektive Hradu, se ponižuje o 5,5, to znamená o více než dvojnásobek než u ostatních kapitol. To mě trochu mrzí a myslím si, že to není jenom o číslech, že tam jsou i jiné stimuly.

Druhá taková disproporce, která mi trochu vadí, je, že v kapitole Úřadu rozpočtové zodpovědnosti se vlastně nesnižuje vůbec nic a je tam nula. To si také myslím, že není úplně dobré, není to dobré vysvědčení a samotná paní předsedkyně tohoto úřadu by to asi nesla nelibě, nebo to nevnímá pozitivně, protože úřad, který by měl především dbát na šetrnost, má nulu.

Nicméně schvalování rozpočtu má určitá pravidla a chtěl bych tedy požádat ještě o jednu věc a prezentovat toto. Pokud bude schválen pozměňovací návrh v příloze A 2 pod pořadovým číslem 4, pak budu můj pozměňovací návrh v příloze B 2 pod pořadovým číslem 57, považovat za nehlasovatelný a prosím, nebudeme o něm hlasovat.

Děkuji.

