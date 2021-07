Volný (JAP): Ahoj kamarádi, chci vědět, zda budou covid pasy, nebo ne

reklama

(Bez roušky.) Takže dobrý den, dámy a pánové, ahoj, kamarádi a přátelé na Malostranském náměstí, dobrý den, dámy a pánové, ahoj, kamarádi a přátelé, kteří sledujete zrovna teď živý přenos ze Sněmovny, dobrý den, dámy a pánové a kamaráde tady ve Sněmovně. V kuloárech se objevila informace, že pan ministr zdravotnictví opakovaně potvrdil poslancům z různých poslaneckých klubů, že za Ministerstvo zdravotnictví i za vládu zodpovědně prohlašuje, že vláda nenavrhne projednávání zákona, nebo novelizaci zákona o ochraně veřejného zdraví do konce tohoto volebního období. Jedná se o ty tisky - před tím to bylo 1225, teď to je tuším 1231 a mělo by se tam jednat o to zavedení covid pasů. Takže já bych chtěl navrhnout bod, který se bude jmenovat Potvrzení informace, nebo Odpověď ministra na otázku, zda vláda bude, nebo nebude navrhovat projednávání novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví a covid pasů do konce tohoto volebního období.

Vzhledem k tomu, že ta situace je složitá, tak já navrhuji zařazení tohoto bodu jako úplně prvního bodu dnešního jednání, protože tam ve své podstatě stačí odpovědět ano, nebo ne, takže vláda buďto ano, nebude chtít projednat tuto novelizaci a zavádění covid pasů do konce tohoto volebního období, nebo ne, naopak vláda bude chtít projednat zařazení této novelizace do konce tohoto volebního období a její projednání.

Takže navrhuji to jako první bod, alternativně napevno zařadit v 11.30, anebo, tady žádám teď pana ministra zdravotnictví, aby nám všem usnadnil tu situaci, využil svého přednostního práva a na tuto otázku odpověděl ještě před hlasováním. Jak říkám, je to velice jednoduché, stačí těm lidem, a jsou to statisíce lidí, kteří čekají na to, jestli se tento zákon projednávat bude, nebo ne, tak jim teď namístě potvrdit, že buďto se projednávat bude na základě vládní vůle, anebo je tady jistota a slib ministra zdravotnictví za vládu ANO (za vládu, ano?), že tato novelizace se už projednávat do konce tohoto volebního období nebude a žádné covid pasy se do konce tohoto volebního období zavádět nebudou. Takže opakuji, prosím o zařazení buďto jako prvního bodu dnešního jednání napevno od 11.30, anebo žádám pana ministra o vystoupení, čímž by se ten návrh stáhl. Děkuji.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura (SPD): Požadujeme zrušení pandemické pohotovosti Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo cestovatelský semafor, Španělsko je nově v červené kategorii ,,Trest vás nemine. Střílet neočkované?" Vysoké varování: V lidech to vře Volný chce ochránit zemi před „covidovým peklem“. Do voleb spojí síly. Podívejte se s kým

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.