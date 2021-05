Volný (JAP): Můžete svou neúctu k lidu této země dávat ještě více najevo

reklama

Děkuji, pane předsedající. Ze zdravotních důvodů nenosím roušku, nosit ji nebudu.

Takže já jsem tady dnes vystoupil proto, abych v rámci možností upoutal vaši pozornost ke dvěma peticím lékařů a profesionálů z oboru medicíny, ale tady byznysu a ekonomie, kteří dali dohromady dvě petice. Jedna je otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně takzvané koronavirové krize. A druhá je petice Zdravého fóra. Já už jsem tady o nich několikrát mluvil v bláhové naději, že vy tušíte, o čem mluvím, ale z rozhovorů s mnohými z vás jsem zjistil, že tak devadesát osm procent z vás ty petice vůbec nezná. Vy vůbec nevíte, o čem hlasujete, a vůbec nevíte, k čemu se vyjadřujete, a proto já v rámci tohoto návrhu na změnu programu schůze, kde navrhuji opět zařazení projednání těchto petic, vám ty petice přečtu, abyste vůbec věděli, o čem to je. A přečtu vám taky všechny ty signatáře. Protože vy jste byli líní udělat si domácí úkol. Někteří se teď ošíváte a chcete opět odejít a budete krásně natočeni, jak budete zase odcházet z té Sněmovny, abyste si nemuseli poslechnout to, co vám čtu. Takže otevřený... ano, všechno bude zveřejněno, jak odcházíte, jak vás to nezajímá, bude zveřejněn ten hluk opět, všichni to uslyší, jak vás vůbec nezajímá, co vám chtějí podepsaní lékaři říct. Takže

otevřený dopis lékařům, vládě, parlamentu a médiím ohledně takzvané koronavirové krize.

Preambule. Tato petice je výsledkem konsenzu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikala během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zúčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit.

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zem. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.

Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních než v nemoci covid jako takové.

Ono vás to fakt nezajímá, že? Děkuji za upřímnost. jsou to lidé, kteří jsou chytřejší než vy. Vzdělanější v oboru a lidé, kteří na rozdíl od vás zachránili tisíce životů.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně uklidnila obyvatelstvo a přestala je děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí. Upustila od dalších restriktivních opatření. Povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace. Upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře. Nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou. Věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že tento typu koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo i mírné příznaky odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění. Jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové chřipkové nebo další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat.

Mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem tohoto nebývalým způsobem vystrašena. Existuje mnohem více a závažnějších onemocnění než je COVID-19 a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti. Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci.

Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol způsobí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země. Restriktivní opatření zakazující a omezující podnikání těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVID-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků. Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby. Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby. Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a dalším léčebným možnostem. Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe zodpovědnost!

Podepsaní: MUDr. Ladislav Fiala, MUDr. Radkin Honzák, MUDr. Jan Hnízdil, MUDr. Kateřina Lucká, Bc. David Petrásek, bionalalytik, prof. Dr. Jan Pirk, DrSc., toho času vyhozen z práce na 99,999 % za to, že si drze dovolil podepsat tuto petici, Doc. Dr. Roman Šmucler, MVDr. Jiří Urbánek, NBA a MUDr. Ivan Vondřich.

Takže to je jedna z petic, o jejichž existenci jste dodnes zřejmě neměli ani tušení, proto jsem vám ji musel přečíst. Ale chápu to tak, že ze zhruba 95 přítomných poslanců mě poslouchalo možná tak sedm. Ale to nevadí. Já vám přečtu ještě jednu petici, a to je petice Zdravého fóra - Vraťme děti do škol a zemi do normálu!

My níže podepsaní se domníváme, že není možné nadále udržovat stav, který u nás od jara 2020 panuje. Drastické vládní kroky mají nedozírné dopady na všechny občany a zvláště nižší příjmové skupiny. Ohromné škody jsou už nyní nejen v majetkové, ale také ve společenské, rodinné, kulturní a psychické rovině všech obyvatel země. Chaotická vládní opatření, neustálé uzavírání a rozvolňování celé země kvůli nemoci s relativně nízkou smrtností, nejsou nadále možná a dlouhodobě udržitelná. Není možné chránit malé procento populace tak, že se zničí životy všech ostatních. Požadujeme za prvé okamžitý návrat žáků a studentů do škol bez podmínek. Právo na vzdělání je základním sociálním právem a je zakotveno v čl. 33 zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod a nemůže být podmíněno rouškou, nebo testem. Online výuka není v žádném případě plnohodnotnou alternativou. Vládní opatření se týká 1 000 000 žáků ZŠ, 400 000 žáků SŠ a 300 000 žáků vysokých škol. Jsme jedna z mála zemí EU, kde jsou školy zavřené - vláda dodnes, přes mnohé žádosti, nezveřejnila žádný relevantní dokument, nebo studii, proč je třeba mít školy zavřené. Opatření je škodlivé pro psychický vývoj dětí a jejich vzdělání. Jako zdroj nákazy jsou školy zcela zanedbatelné, dle dat ministerstva, pouze 1,4 % - 4,8 % všech nákaz. Pro děti není COVID-19 nebezpečný, pouze roušky jsou pro děti škodlivé. Opatření představuje velký zásah pro matky samoživitelky i zdravotnický personál jak v nemocnicích, tak v sociálních službách.

Za druhé požadujeme cílenou ochranu rizikových skupin. Po konzultaci s lékaři vytipování rizikových osob. Toto pokládáme za první krok k cílené ochraně, protože právě tito lidé končí primárně v nemocnicích a zaplňují jejich kapacity. Např. rozdělit pacienty do několika skupin podle rizikovosti - vycházet z dat a zkušenosti lékařů, aby určili, které komorbidity jsou nejrizikovější. Dle počtu potenciálně rizikových osob konečně zvolit vhodnou strategii cílené ochrany a prevence. Tuto strategii cílené ochrany začít okamžitě uplatňovat místo testování dalších tisíců bezpříznakových osob v neohrožené skupině. Detailní návrh řešení problému musí být konsenzem odborníků z mnoha odvětví, ne pouze jedné úzce zaměřené skupiny vládních vědců. Rozvolňování opatření a postupný návrat země do normálu.

Rozvolňování aplikovat postupně - ruku v ruce s cílenou ale dobrovolnou ochranou rizikových skupin obyvatel. Objektivní a vyvážené informování veřejnosti bez lhaní, přešlapů a zbytečného a nesmyslného strašení. Nezasahování do ústavních práv a svobod.

Žádáme naprostou otevřenost všech relevantních dat, která stát v souvislosti s pandemií získává, včetně dat o skutečných kapacitách nemocnic. Virus tady s námi pravděpodobně bude napořád. Žádáme proto hledání a přijímání cílených a dlouhodobě udržitelných opatření formou dobrovolnosti a nikoli příkazů, a která nebudou devastovat společnost a budou fungovat i po návratu země do normálu. (Hluk v sále.)

Pro ty všechny, které to vůbec nezajímá, takže buďto odešli, anebo neposlouchají, si přečteme, kteří chytřejší lidé, než jsme my, tuto petici podepsali a kteří jsou stoprocentně ignorováni prozatím jak vámi, tak českými médii:

prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.;

doc. MUDr. Martin Balík Ph.D., EDIC;

MUDr. Hana Zelená, Ph.D.;

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. - to už jsme se o tom bavili, ten byl za svou drzost už potrestán;

MUDr. Jan Hnízdil;

MUDr. Vít Mareček;

MUDr. Šimon Reich;

MUDr. Soňa Peková, Ph.D. ;

MUDr. Eva Bojanovská;

MUDr. Jana Cibulková;

MUDr. Kamila Součková;

Jaroslava Toutonghi, MBA;

Vendula Počínková (správně: Pončíková) - zdravotní sestra ARO;

MUDr. Michal Schreier;

MUDr. Lukáš Dostál;

Věra Výdová - zdravotní sestra;

MUDr. Milan Pastucha;

MUDr. Bohumír Šimík;

MUDr. Hana Višňová, Ph.D.;

doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D.;

MUDr. Lumír Žila;

MUDr. Jaroslav Konečný;

MUDr. Hana Štefaničová;

MUDr. Jan Brodníček;

MUDr. Ludmila Bendová;

MUDr. Aleš Skřivánek, Ph.D.;

MUDr. Jana Gandalovičovová (správně: Gandalovičová);

MUDr. Kateřina Kulhánková;

MUDr. Marta Šimůnková;

MUDr. Kateřina Lucká;

Jiří Růžička - táta, senátor, ředitel gymnázia Jana Keplera, 600 studentů;

Petr Pávek - táta, poslanec PSP, výbor pro zdravotnictví;

Eva Špačková - máma, místostarostka Prahy 1;

Alice Aronová - máma dvou dětí, vysokoškolská pedagožka; Michal Šteffl - vysokoškolský pedagog;

Dita Sudová - pedagožka;

Ivan Langr - náměstek primátora pro školství, sociální věci a cestovní ruch, Liberec;

Vlaďka Zalábková (správně: Zalabáková) Tvrdíková - máma dvou dětí, ředitelka jazykové školy, 340 studentů;

Ivo Petrů - vysokoškolský pedagog, Filosofická fakulta Jihočeské university;

Kateřina Staňková - zástupkyně ředitele ZŠ, 540 žáků;

Martina Štanclová - ředitelka Kouzelných škol;

Kateřina Gančarčíková - ředitelka ZŠ, 83 žáků;

Rastislav (správně: Rostislav) Novotný - ředitel ZŠ Gajdošova, Brno, 630 žáků;

Petr Zuska - bývalý šéf baletu Národního divadla;

Tomáš Nielsen - advokát;

Jan Nevrkla - ředitel a šéftrenér Českého para plavání.

(Velký hluk v sále.) Vypadá to, že ani jména vašich potenciálních voličů vás nepřinutí se uklidnit. Dobře. Můžeme pokračovat. Můžete svou neúctu k lidu této země dávat ještě více najevo zvýšeným hlukem. Oni si toho všimnou.

Vendula Zahumenská - máma dvou dětí, právnička;

David Zahumenský - táta dvou dětí, advokát;

Margit Šimánková (správně: Slimáková) - specialistka na zdravotní prevenci;

Zuzana Kocumová - máma, sportovkyně, olympionička;

Radka Fišarová - máma jednoho dítěte, zpěvačka;

Zdeňka Žádníková Volencová - máma čtyř dětí, herečka;

Karel Hanzalík (správně: Hanzlík) - táta dvou dětí, starosta Městské části Praha 16;

Michael Pánek - táta čtyř dětí, zastupitel Středočeského kraje;

Karolína Bosáková - máma dvou dětí, ředitelka nadace Happy Hearts;

David Huf - táta dvou dětí, fitness trenér;

Daniela Révai - máma dvou dětí, moderátorka a reportérka;

Kateřina Harig (správně: Haring) - máma, prezidentka Českomoravské asociace podnikatelek a manažerek;

Klára Kolouchová - máma dvou dětí, horolezkyně;

Marcela Krpová (správně: Krplová) - máma dvou dětí, podnikatelka;

Martina Šojdlová (správně: Sajdlová) - máma dvou dětí, podnikatelka;

Silva (správně: Silvia) Průšková - máma tří dětí, umělkyně;

Marta Hlávková - máma čtyř dětí, obchodnice;

Magdalena Vokáčová - máma, art terapeut a kouč;

Mgr. Vladimír Mrkvička - advokát;

Mgr. (řekl: magistřině) Lenka Trkalová - advokátka;

Filip Staněk - tanečník a pedagog;

PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. - máma a babička, publicistka, tajemnice České hudební rady.

Takže tyto dvě petice, pod kterými jsou podepsaní profesionálové z oboru, kterým se tady málokdo v této Sněmovně může rovnat, v jejich oboru prakticky vůbec ne, rozhodně ne průměrný poslanec, by chtěli vystoupit na půdě Poslanecké sněmovny. Asi by se vám chtěli podívat do očí a chtěli by vznést odborné argumenty, proč tady zemřelo 30 000 lidí. A chtěli by vznést odborné argumenty, proč za leden, únor a březen tohoto roku zemřelo 15 000 lidí po vakcinaci. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí za první tři měsíce tohoto roku o 15 000 důchodů méně. Nejvíce zemřelých je ve věkové kategorii, která byla vakcinována jako první, protože to dostali od naší vlády pod stromeček. Je to taková zajímavá důchodová reforma. A možná tito lidé by chtěli jak před touto důchodovou reformou, tak před dalšími kroky vlády varovat.

Otázka je, proč je tady nechcete. A já jsem měl pocit, že to je jenom proto, že jste ty petice nečetli. Ale vy jste je nejen, že nečetli, vy jste je teď ani neposlouchali. Vám je to prostě úplně ukradené. Vás vůbec nezajímá, co si občané myslí obecně. A vůbec vás nezajímá, co si myslí odborná veřejnost, která nesouhlasí s tím, jak se tady chová covidová mafie. Ale blíží se volby. A měli byste si uvědomit, že mnohým z vás opravdu ty preference nestoupají, ale spíš klesají, a jestli jeden z důvodů třeba nebude ten, že to vaše pohrdání občany je příliš zjevné. A já vás proto poprosím, abyste těmi občany a těmito odborníky pohrdat přestali a schválili zařazení tohoto bodu do programu této schůze. Prozatím neuvádím kdy. Stačí mi, když schválíte jejich zařazení do programu této schůze, protože tím vyšlete lidem signál, že vás ty názory, které jsou v opozici vůči tomu, co se tady děje již více než rok, že vás zajímají a že vás třeba i zajímá, proč za leden, únor a březen tohoto roku zemřelo 15 000 seniorů. Za celý loňský rok - zopakuji - jich bylo 14 500. V lednu, v únoru a v březnu, tedy v měsících, kdy jsme je začali vakcinovat, jich zemřelo 15 000.

Pokud vás zajímá odpověď na tuto otázku a chcete o tom diskutovat a opravdu jste nedostali od covidové mafie žádné kufříky, tak vás prosím o schválení těchto dvou bodů programu. Děkuji. Nebo jednoho tedy.

