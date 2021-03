Volný (JAP): Pan premiér nám tady za tři sta milionů prodává experimentální fake

reklama

Dobrý den, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové.

Já se jenom ujistím, že správně chápu jednací řád, když vzhledem k tomu, že mám podané čtyři návrhy na změnu programu, mám nárok na dvacetiminuté vystoupení. Takže máme tady čtyři body na změnu programu. Navrhujeme zařadit jako první bod programu vládní zprávu o legalizaci a distribuci Ivermectinu v České republice. Jako druhý bod navrhujeme konec nouzového stavu. Za třetí zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermectinem. A za čtvrté omluvu Sněmovny poslancům panu Mgr. Lubomíru Volnému a panu Marianu Bojkovi. Teď se k těm bodům vyjádřím podrobněji.

Dneska jsem se dozvěděl, že pan premiér s velkou radostí vítal dodávku 20 tisíc dávek léku Ivermectin tuším do brněnské nemocnice sv. Anny, když tento lék sám před čtrnácti dny označil jako nefunkční a když už několik měsíců ignoruje informace poslanců Lubomíra Volného a Mariana Bojka o jeho účinnosti v boji s COVID-19. Takže by mě zajímalo, kolik letadel Armády České republiky popř. z vládní letky bylo vysláno do Indie, kde se tento lék dá sehnat po tunách, kdy tato letadla tento lék nebo tuny těchto léků přivezou do České republiky a jakým způsobem je zařízená distribuce do všech nemocnic, které se starají o covidové pacienty, a jakým způsobem je zařízena jejich distribuce do lékáren tak, aby si je mohli koupit běžní občané. Protože mám tady zprávu - opět to neříká Lubomír Volný, říká to Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - ČLS JEP - tady je napsáno, že použití experimentálního Bamlanivimabu u pacientů České republiky je umožněno na základě mimořádného dočasného rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví a k povolení distribuce, výdeje a používání tohoto neregistrovaného léčivého prostředku byl použit § 8 odst. 6 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů. Takže tato vláda může kdykoli - nebo Ministerstvo zdravotnictví dokonce - takto (luská prsty) rozhodnout o legalizaci Ivermectinu a může takto (opět luská prsty) rozhodnout za pár drobných o tom, že vytvoříme letecký most mezi Českou republikou a kteroukoli asijskou zemí, Indií nebo Bangladéší, kde se tento lék používá po tunách a jeho cena, když si ho budete chtít koupit v internetové lékárně, je 1,50 za pilulku i s dopravou, tzn. že Česká republika by měla být schopna jich pořídit tuny a tuny a tuny a tuny zhruba za 15 haléřů za pilulku. Takže bych rád věděl, co udělala vláda kromě mediálního gesta, kterým se snaží jak pan Hamáček, tak pan premiér přivlastnit si zásluhu o to, že tady vůbec nějaký Ivermectin v České republice je kromě toho, že dovezli 20 tisíc kusů a mediálně se to snaží prodat v médiích. Zajímá mě, jestli je tady reálný plán, reálný plán na to, aby se této republice pomohlo. Navrhuji tento bod zařadit jako první bod dnešní schůze. Není nic důležitějšího, nějaké zahrádkářské zákony a - nezlobte se na mě - i náhrady jsou ve své podstatě nic v porovnání s tím, že tady zemřelo zbytečně minimálně 80 % z 20 tisíc obětí covidu. Jakákoli nedbalost této Poslanecké sněmovny vraždí a jakákoli nedbalost této Poslanecké sněmovny bude mít za následek další mrtvé, takže vás prosím o podporu tohoto návrhu bez ohledu na vaše politické smýšlení, pokud ve vás zbyla alespoň trošička normálního lidství.

Druhý bod je konec nouzového stavu. Velice oceňuji fakt, že pan Okamura sleduje mou facebookovou stránku a opět si osvojil - nebudu říkat - ukradl nebo okopíroval, i když to tak je - můj návrh na ukončení nouzového stavu, který jsem tam zveřejnil včera večer. Děkuji mu za to, je to ve své podstatě příjemné být kopírován, někdo vždycky musí být ale první. Je to z toho důvodu, že profilaktické účinky Ivermectinu jsou podle všech studií stoprocentní. To znamená, že lidé, kteří používali profilakticky, tzn. preventivně Ivermectin, neonemocněli a co se týká léčebných účinků, je tam 70 až 80procentní účinnost ve všech kategoriích nemocnosti. Není důvod tuto republiku vraždit jakýmkoli nouzovým stavem, není důvod majitele této republiky držet ve vězení na úrovni okresů, není žádný důvod ke stannému právu, aby Armáda České republiky byla poprvé v historii, poprvé ve své historii, používána jako represivní prostředek proti většinovému obyvatelstvu. Není k tomu sebemenší důvod, protože máme lék a tato vláda jej může během několika málo dní tuny a tuny a tuny dodat do distribuce - stačí, když bude chtít.

Třetí bod - zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermectinem. Možná vám bude připadat, že to je něco opačného, než co tady celou dobu propaguji, nicméně zažil jsem na blíže neurčeném místě v blíže neurčený čas kontakt s blíže neurčenou osobou, jejíž pohlaví, věk ani vzhled nikdy nezveřejním ani v podaném trestním oznámení. Ale tato osoba mě informovala o tom, kolikrát jsem měl za poslední týden k večeři sushi, informovala mě o tom, co se nachází v mém bytě mezi obývákem a ložnicí, informovala mě o tom, jaké jsou poslední tři bezpečnostní čísla na mé kreditní kartě, a také mi vrátila moji poslaneckou čipovou kartu, která měla být v mé peněžence. A tato osoba prohlásila, že se chystá akce na diskreditaci Ivermectinu, protože tady existuje... To už mi neřekla, to už je můj vývod, ke kterému já se dostanu... Má tady být připravována akce s účastí lékařů a zdravotníků na diskreditaci Ivermectinu. Já osobně na základě toho, že ta dotyčná osoba toho věděla opravdu nějak moc o mně osobně, předpokládám, že se bude jednat o akci, kterou řídí covidová mafie, která na této republice vydělává stovky a stovky a stovky miliard korun, neštítí se k tomu používat firmy, jejichž základní jmění je 30 korun nebo možná 2 tisíce, chtějí vnutit lidem neúčinné léky za 300 miliónů korun nebo neúčinné léky za 50 tisíc korun jedna dávka. Mafie, to je prorůstání organizovaného zločinu do složek státu. A já si myslím, že přesně toto je situace a fáze a okamžik, ve kterém my se nacházíme.

Organizovaný zločin, napojený na covidový byznys, prorostl do struktur tohoto státu. Do vlády, do bezpečnostních struktur, prorostl i do tohoto parlamentu. A je třeba konat. Podle mne se chystá provokativní úmrtí pacientů, kteří budou léčeni ivermektinem a budou vydáváni za oběť tohoto léku tak, aby se snížila jeho důvěryhodnost, a tak, aby mohl být použit lék, který už je nasmlouvám, zaplacen, distribuuje se, je na cestě, ať už je to bamlanivimab za tři sta milionů korun, anebo ten druhý lék, na který si teď nevzpomenu, kde má být jedno dávkování za padesát tisíc korun.

Proto bych chtěl jako třetí bod dnes po druhém bodu, kterým je Konec nouzového stavu, zařadit Zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených ivermektinem, ve které by se měli nacházet přední lékaři, bývalí policisté a vojáci z této Sněmovny, proto, abychom zachovali aspoň zbytky důvěry, které má veřejnost v tuto Sněmovnu, a aby bylo zakázáno, aby bylo zakázáno jakkoliv manipulovat s těly pacientů, kteří zemřou po použití ivermektinu do okamžiku než tato komise učiní svou práci.

Čtvrtý bod, k tomu se dostanu za chvíli. Ještě bych se vrátil k tomu bamlanivimabu. Mělo by to zajímat především Piráty, si myslím, protože oni jsou tou novou silou v rámci politického uspořádání České republiky, mají své zdroje, nekradou svoje vlastní stranické peníze, to já uznávám, nekradou je a používají je ve prospěch své strany a ve prospěch budoucnosti své strany, takže tady vám nabíjím, prosím vás, pro váš boj s vládním hnutím ANO, se kterým vy určitě nikdy nepůjdete do koalice, protože ten lék bamlanivimab, nikoliv podle Lubomíra Volného, ale zopakuji, podle České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je léčba bamlanivimabem v současné době experimentální léčba bez dostatečného množství důkazů, získaných metodami medicíny založené na důkazech, a nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19.

Zopakuji to všem kolegům lékařům. Léčba bamlanivimabem představuje v současnosti experimentální léčbu bez dostatečného množství důkazů získaných metodami medicíny založené na důkazech a nelze ji považovat za součást, nelze ji považovat za součást náležité odborné péče v léčbě pacientů s COVID-19. Pan premiér nám tady za tři sta milionů prodává, prosím, experimentální fake. Tento lék, na základě stávajícího stavu odborného poznání, považujeme podání bamlanivimabu za potenciálně přínosné u pacientů s následujícími atributy. Klinický stav pacienta je vyhodnocen jako lehký, nevyžadující hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku.

Abychom si to zopakovali. Pan premiér nakoupil lék za tři sta milionů korun, který se může používat pouze u pacienta, jehož stav je vyhodnocen jako lehký, to znamená, to jsou ty statisíce, dnes už miliony lidí, kteří leží doma, dají si heřmánkový čaj, jejich stav nevyžaduje hospitalizaci nebo léčebné podávání kyslíku. Prosím své kolegy, lékaře, právníky, policisty, aby si tyto informace ověřili, s radostí jim poskytnu zdroje - všem včetně těch takzvaných z opozice, včetně těm, kteří o sobě tvrdí, že hlídají premiéra Babiše a neplánují s ním skočit do postele v příští vládě.

Zbytek už vám číst nebudu, protože - hurá, ano, ozvalo se tady hurá - prostě nebudu vám číst zbytek, protože si ho můžete přečíst sami. Ty nejdůležitější informace zazněly. Tomu, kdo říkal "hurá", doporučuji, aby si nafackoval - a vrátím se k tomu, co tady zaznělo, že prý vládní opatření nemají logiku. Mají logiku. Vládní opatření mají jednoduchou logiku - čím hůře, tím lépe. Vládní opatření mají logiku. Vždycky se vymyslí něco, co nebude fungovat, vždycky se vymyslí něco, co způsobí větší nemocnost, vždycky se vymyslí něco, co způsobí více mrtvých a vždycky se způsobí, vymyslí něco, nějaké vládní opatření, které naštve lidi, protože tady se vyrábí další Balda, tady se vyrábí další Breivik. Tady se čeká na to, až někomu cákne, až někomu přeskočí, až někomu prostě rupne v kouli a provede něco násilného, před čímž prosím veřejnost, varuji, aby to nedělali, protože to je součást plánu. My si máme zvyknout na vojáky v ulicích, protože to je předpříprava pro tvrdé stanné právo a tvrdou diktaturu. Proto, vážení kolegové, ta opatření nedávají smysl, protože nemají dávat smysl. Ta opatření nemají pomáhat. Ta opatření mají situaci zhoršovat a mají vraždit.

Jako čtvrtý bod dnešního programu navrhuji omluvu Poslanecké sněmovny poslancům Mgr. Lubomíru Volnému a poslanci Marianu Bojko. My jsme svou prací společně s miliony lidí, kteří nás podporují, dokázali prolomit bariéru vládního mlčení a dokázali jsme dostat v současné době nejúčinnější léčebný prostředek, který lidstvo zná, proti covidu do České republiky. Vy jste se nám za to smáli. Vy jste nás za to označovali za konspirační teoretiky a vy jste nás uráželi. Tu omluvu si zasloužíme. Navrhuji to jako čtvrtý bod dnešního jednání.

A další věc je, že my budeme pokračovat a budeme ty nesmyslná vládní opatření rozebírat po kostičkách na prvočinitele. A další, které si vezmeme na paškál, jsou roušky a respirátory, kterými se teď dobrovolně vraždíte. Ve švédských městech zakázali používání - v některých švédských městech zakázali používání jakýchkoliv ochranných prostředků, protože na základě studií společnosti Cancer Discovery získali informace o tom, že dlouhodobé nošení těchto ochranných prostředků, takzvaných, způsobuje urychlenou rakovinu, rakovinné bujení, rakovinu plic a spoustu dalších chorob.

A tak, jako jsme přinutili vládu dovézt do České republiky aspoň první dávku ivermektinu, tak ji prostě tím tlakem přinutíme, aby ta letadla do Indie nebo do Bangladéše nebo někam vyslala. To je politická objednávka. O téhle informaci se dozví miliony lidí v této zemi a budu na vás tlačit, na vás, poslance, kteří držíte vládu pod krkem, abyste to po ní vyžadovali a bude to vaše zodpovědnost, aby ty léky naše vládní letka nebo Armáda České republiky dopravily k nám domů, aby zachraňovaly životy, aby si je lidé mohli koupit a používat preventivně.

Další bod, který vám dokážeme postupně, je to, že zatímco my chráníme své zdraví a chráníme i vaše zdraví tím, že nepoužíváme roušky a respirátory, tak vy si strašně ubližujete tím, že je nosíte. Buďte, prosím vás, otevření informacím nejen oponentních politiků, ale lidí, kteří jsou vzdělaní v oboru, jsou to pneumologové, jsou to lékaři a zveřejňují informace, které jednoznačně varují před tím, že vy se tady systematicky dusíte, vdechujete produkty svého vlastního metabolismu, vdechujete zpátky namnožené bakterie, vdechujete zpátky namnožené viry, potom je šíříte a docela by mě zajímalo, kdo z vás, vážení kolegové a kolegyně, má doma box pro nakládání s nebezpečným odpadem. Zvedněte ruku, přihlaste se, kdo má doma box pro nakládání s nebezpečným medicínským odpadem, kterým použitá rouška nebo respirátor je. Co s ním potom děláte? Nevidím ani jednu ruku. Hodíte ho do koše?

Takže vaše sousedka nebo dítě, soused, sousedka, když půjde vynášet koš, tak vy mu vlastně vytvoříte kontaminované prostředí tři, čtyři metry krychlové okolo té popelnice. To dítě možná kvůli vám onemocní! Co senioři, kteří poctivě budou nosit každý den nový respirátor a ten starý hodí do koše? Co se jim stane, když do toho koše půjdou vyhodit něco jiného? Nevytvoří si metr krychlový kontaminovaného prostředí? Nevytvoří si ze svého vlastního bytu biologickou bombu? Toto všechno jsou informace, které si můžete zjistit. A je to vaše povinnost přesně podle toho slibu, který nám tady skládal náš nový kolega. Takže já vás prosím o podporu všech čtyř bodů.

Bod číslo jedna, a to byste měli chtít vědět i pro své voliče, oni vám to neodpustí, vaši voliči vám neodpustí, když budete hlasovat proti a já jim to řeknu - Vládní zpráva o legalizaci a distribuci Ivermectinu. Já vás prosím, abyste to schválili jako bod číslo 1 dnešní schůze. Bod číslo 2, Konec nouzového stavu. Protože díky profilaktickým a léčebným účinkům Isoprinosine je zbytečný. Bod 3, Zřízení vyšetřovací komise pro určení důvodů úmrtí pacientů léčených Ivermectinem. Já vás varuji, kolegové. Jestli začnou umírat pacienti, kteří používali Ivermectin, a rozjede se z toho nějaká mediální bouře, tak krev bude opět na vašich rukou. Pokud tuto vyšetřovací komisi neschválíte, nenanominujete do ní své odborníky, lékaře, bývalé policisty a vojáky a nezajistíte lidem jistotu, na co ti lidé zemřeli. A jestli se tady rozpoutá mediální cirkus proti léku za korunu padesát, tak já vašim voličům, vašim voličům opět řeknu, že vy jste to nechtěli vědět. No a čtyřka, to, že byste se nám měli omluvit, to je obyčejná lidská slušnost, ale na tu já už ve sněmovně moc nesázím, ale i tak to můžete zkusit.

Děkuji za pozornost.

