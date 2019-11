Volný (JAP): Prsty solárni mafie dosáhly až do Štrasburku

Už jsem tady. Děkuji. My jsme se ve spolupráci s panem premiérem snažili zjistit to jméno té instituce, která vytvořila ten dokument. Já jsem ji chtěl jenom správně citovat, abych tady... (Premiér mimo mikrofon: Je to stanovisko od pana Schroma. Vládního zmocněnce pro zastupování České republiky...) Ano. Děkuji. Takže my máme, abychom si to řekli. My máme kancelář pro zastupování nebo pro lidská práva, která se věnuje tomuto soudu... (Premiér mimo mikrofon: V rámci Ministerstva spravedlnosti.) v rámci Ministerstva spravedlnosti, které nemůže s žádnou kauzou, ani se zajištěním práva na spravedlivý proces pro občana České republiky v rámci toho evropského soudu nic udělat, protože ten soud je nezávislý. (Premiér mimo mikrofon: Já se na to zeptám...) Ano

Takže já bych chtěl pana premiéra poprosit o kontakt na tuto kancelář, protože já bych si rád vyjasnil její kompetence, jestli to není další zbytečný orgán, který ve své podstatě když nemůže nic dělat, tak jestli působí jenom jako nějaký pošťák mezi Evropským soudem pro lidská práva a třeba vládou České republiky a přitom nemá žádné kompetence a nemůže občanům České republiky nijak pomoci, takže možná je zbytečný. Nicméně pro mě je tato kauza důležitá hlavně z toho důvodu, aby si lidé v této zemi a třeba někteří z kolegů poslanců, kteří jsou velmi proevropští, uvědomili, že prsty solární mafie z České republiky dosáhly až do budovy Soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Děkuji panu premiérovi za odpověď. Vezmu si ty informace a nenavrhuji žádné usnesení. Děkuji.

Mgr. Lubomír Volný JAP



poslanec

