Volný (JAP): Solární mafie byla vytvořena v naší sněmovně

Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den. Dámy a pánové, já dnes předstupuji ve věci kauzy pana Riesse, která je ukázkou toho, jak dlouhé prsty má solární mafie, která byla vytvořena bohužel tady v této Sněmovně, bohužel některými poslanci, kteří stále jsou ve funkci poslanců a mají i nadále možnost ovlivňovat budoucnost této země. Protože prsty solární mafie jsou tak dlouhé, že dosáhly až do budovy soudu pro lidská práva, Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, kdy došlo poté, co pan Riesse v boji s naší policejní a justiční mafií vyčerpal veškeré prostředky v rámci České republiky a obrátil se k Evropskému soudu pro lidská práva, v budově tohoto soudu k vykradení jeho poštovní zásilky, kterou on má přesně odsledovanou, že do té budovy toho soudu došla v pořádku, byla zaměstnanci soudu v pořádku převzata, ale k příslušnému soudci již došla vykradena, rozříznuta, naplněna novinami a vykradena.

Je to poměrně zajímavá kauza, která u nás probíhá v klasickém mediálním tichu. Nevím, jestli je to proto, že naše mainstreamová média, korporátní média nemají ráda kritiku evropských institucí, anebo jestli je to proto, že ty prsty té solární mafie zasahují i do našeho mediálního prostoru, což bych se vůbec nedivil. A já jsem od vás, pane premiére, obdržel odpověď, která byla velmi technická a velmi legislativní, nicméně neřešila tu situaci ohledně té vykradené zásilky a po konzultaci s panem Riessem jsem vám zaslal nesouhlasné stanovisko a chtěl bych vás poprosit o odpověď, zda má Česká republika u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku přidělence nebo alespoň nějakou úřední osobu, která zde zabezpečuje pro naše občany kvalitní servis a pomáhá jim především z hlediska naplnění všech principů práva na spravedlivý proces, rovnost před zákonem atd.

V neposlední řadě, zda takový přidělenec může našim lidem, našim občanům radit, jak co nejlépe plnit všechny formální požadavky tohoto soudu a směřující k významnému respektování justičních institucí, jelikož v tomto nemají jasno ani české právní kanceláře a informace na webu jsou v praxi nedostačující. My jsme toto konzultovali se třemi právníky a jak to je v tom špatném vtipu, tři právníci vyprodukovali pět právních názorů a pět různých cest, jak postupovat. Případ pana Reisse totiž prokázal to, že by se měla nějaká instituce, snad vláda České republiky, zabývat bez zbytečného odkladu v rámci systému doručování stížností občanů ČR, adresovaných i Evropskému soudu zabezpečení dodržování listovního tajemství a již zmíněného práva na spravedlivý proces našich občanů, kteří se právě na Evropský soud pro lidská práva obracejí.

Asi každý normální člověk by totiž měl být naprosto vyděšený, tedy takového člověka, kteří ještě věří v zásady právního státu a možnosti dosažení spravedlnosti v rámci současné eurounijní justice, když by mu pan Reisse zdokumentoval jeho kauzu, to, že podal stížnost na postup veřejné moci u tohoto soudu, jenomže neznámý pachatel v budově tohoto evropského soudu vyloupil tuto zásilku a nezákonným způsobem ovlivnil tento soudní proces. Pan Reisse i já se proto přirozeně obáváme, že mafiánské praktiky solárních baronů již zasáhly přímo do Štrasburku. Děkuji vám za vaši odpověď.

Mgr. Lubomír Volný JAP



