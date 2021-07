Volný (Volný blok): Piráti navrhují návrhy, o kterých vědí, že nebudou schváleny

reklama

Já většinou tohle divadlo vyčítám SPD, že SPD předloží nějaký návrh proto, aby nebyl schválen, aby potom mohli čtyři roky brečet, že jim někdo neschválil jejich návrh, protože to je celá podstata politické práce SPD.

Nicméně to budu muset rozšířit na Piráty, protože Piráti navrhují návrhy, o kterých vědí, že nebudou schváleny, jenom proto, aby je navrhovali a mohli to říkat svým voličům. Kdybyste chtěli, aby vám tady ta vyšetřovací komise vznikla, kdybyste to skutečně chtěli, tak si to vynutíte tak, jak jste si vynutili prostě to, že se nedovolila Rada České televize. Vy jste v opozici schopní, umíte argumentovat, umíte obstruovat, umíte využívat všech možností, které vám dává zákon, které vám dává jednací řád k tomu, abyste si některé ty věci vynutili. A vy jste si jich vynutili relativně dost. Musím uznat, že jako opoziční klub jste byli zřejmě nejaktivnější a nejvíce jste tlačili a nejvíc jste si dokázali ze svých programů vynutit.

Prostřednictvím pana předsedajícího, Jardo, ty nemusíš reagovat, ty ve své podstatě ještě nejsi espéďák. (K poslanci Foldynovi, který se přihlásil do rozpravy.)

Abych se vrátil k těm Pirátům, prostě kdybyste si tady pořádně s opozicí zaobstruovali, tak by ta vyšetřovací komise prostě vznikla, byla by tady a fungovala by. A ta druhá část vašeho vystoupení, pokud nebude Volný blok vládní stranou a neponese vládní zodpovědnost, tak tady ta čtvrtá vlna bude a vy to všichni víte. Ví to celá republika. Celá republika jenom přemýšlí nad tím, jak to očkovaní hodí na neočkované. Nad ničím jiným se nepřemýšlí a nad tím, jak hluboko se s tím lockdownem dojde. Ale vy všichni počítáte s tím, že ten lockdown bude a že bude tvrdší, než byl ten předcházející. Počítáte s rozštěpením společnosti, počítáte s tím, že tady vypuknou obrovské problémy a obrovské nepokoje. Vláda už chce segregovat děti, chce jim vyčlenit cikánsko-židovský koutek, černošský někde v rohu jídelny a speciální cikánsko-židovské záchody. (Předsedající: Čas.) Takhle už to plánuje i tato vláda prostřednictvím pana ministra.

Mgr. Lubomír Volný Volný blok



