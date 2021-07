Volný (Volný blok): Pokud některé děti posadíme do kouta, ostatní je sežerou zaživa

reklama

Děkuji. Je to neuvěřitelné, ale já jsem mu to taky tři roky žral. A fakt je ten, že i kvůli tomu jsem v Poslanecké sněmovně, protože jsem mu ty jeho kecy věřil. Když si tady někdo přijde nahrát dvouminutové video, protože jeho poslanci nemají co říct, tak to je přesně ten styl práce, kvůli které v SPD už rozhodně nejsem.

Nicméně teď jsem vystoupil proto, abych apeloval na všechny pedagogy tady ve Sněmovně a na všechny rodiče. Já nemám těch kurzů moc. Já mám za sebou práce se sympatickým a nesympatickým žákem, mám za sebou teorii a dynamiku šikany, pak mám za sebou, jak ono se to jmenovalo... No to už je jedno, to už si ani nevzpomenu, takže bych ten papír měl vrátit. Ale vím jednu věc. Děti jsou největším darem.

Ty vaše děti jsou největším darem, který milujete, máte ho rády, udělali byste pro něj všechno, strašně se obětovali, když jste dobří rodiče, tak ovládáte i takovou tu tvrdou lásku tough love - teď ti nemůžu vyhovět, protože bys byl změkčilý nebo rozmazlený. Ale i ty naše děti se v kolektivu jiných dětí mění dramatickým způsobem a mohou se i ty nejmilovanější děti změnit v agresory. A dětská krutost je ta největší krutost, která na světě existuje.

Dospělí lidé neumí být k sobě navzájem tak krutí, jako to umí děti, když jsou v davu. A pokud my rozdělíme společnost na vakcinované a testované a nevakcinované a netestované děti, tak budou probíhat na našich školách katastrofické a ve finále krvavé scény. To se nesmí stát. Že jsme rozděleni my, dobře. Tak jsme dospělí, máme na to nárok se chovat hloupě. Ale pokud rozdělíme děti a některé z nich posadíme do kouta, tak ty ostatní děti je sežerou (předsedající upozorňuje na čas) zaživa.

Mgr. Lubomír Volný Volný blok



