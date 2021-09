Volný (Volný blok): Příprava na byznys s dětmi ve stylu norského Barnevernetu

reklama

Vy do toho nasypete peníze a uděláte z toho stejný byznys jako v Norsku a do roka a do dne tady budou chybět děti. Budou tady chybět děti v tom byznysu a budou se stejně jako v tom Norsku krást rodičům. Proto jsme my poslanci Volného bloku nepodpořili ani tu minulou novelizaci a nepodpoříme ani tuto. A důrazně varujeme každého občana České republiky před tím, aby se nechal citově vydírat umělým pláčem nad tím, jak najednou tady každému jde o to, aby ty děti netrpěly v ústavech. Ty děti v těch ústavech trpí, protože mají složitý životní osud a je třeba jim pomoci. Ale ne tady vytvořit nějaký systém, do kterého se budou sypat miliardy korun.

A všichni víme, jak každý systém, do kterého se sypou miliardy korun, v České republice končí. Končí odporným byznysem. A ve finále to zřejmě skončí také vytvořením křídla Agrofertu, který teď nejenom vydělává na testech, vydělává na vakcinaci, ale už se chystá vydělávat i na otrávených obětech investicemi do léčení rakoviny. Takže já bych se nedivil, kdyby tady vznikl velkoprůmyslový způsob kradení dětí rodičům jako v Norsku.

