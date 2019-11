Vondra (ODS): Evropský parlament vyhlásil stav klima nouze... v celé Evropě

Malé vítězství v moři hysterie. Už nejen Praha 7, ale i Evropský parlament vyhlásil stav klima nouze. Hned v celé Evropě. Je to jen gesto bez účinků. A hloupě hysterické. Navrhl ho Francouz Pascal Canfin. Naše konzervativní frakce byla proti. Ale zelená většina to odhlasovala. Byť na poslední chvíli se ještě řešilo, jak tu nouzi pojmenovat. Anglické slovo "emergency" se do němčiny překládá jako "notstand". Naposledy byl v Německu takový stav vyhlášen za Hitlera. Jak to teď Němci přeložili, ještě nevím. Ale o tom teď psát nechci...

Dobře totiž je, že jsme deklaraci využili k prosazení toho, co dlouhodobě žádáme. Prosadil jsem pozměňovací návrh, který vyzývá, aby skončilo věčné stěhování poslanců EP mezi Bruselem a Štrasburkem, jehož symbolem je kufr na obrázku. Zatěžuje životní prostředí, aniž by znamenalo jakoukoli přidanou hodnotu. Jedno sídlo bohatě stačí. Bude to teď zajímavé. Rozhodují členské státy a Francie s tím má kvůli Štrasburku velký problém. Ale nejde kázat vodu a pít víno. Když poslanci žádaji po lidech, aby si kvůli krizi utáhli opasky, musí jít příkladem...

RNDr. Alexandr Vondra



