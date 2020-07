Vondra (ODS): Malé vítězství nad velkou revolucí

reklama

Budou v něm prostředky na pomoc regionům, které jsou nejvíc postiženy dekarbonizací. Primárně ukončením těžby uhlí a vypínáním tepelných elektráren. U nás se to bude týkat Ústecka, Sokolovska a severní Moravy.

Ve fondu bude nejméně 7,5 miliard eur, ale pokud projde návrh na půjčku EU ve výši 750 miliard, tak do něj přijde až 40 miliard. Česko je po Polsku, Německu a Rumunsku čtvrtou nejvíce postiženou zemí. Takže se nás to bude opravdu týkat (viz mapka). Legislativa určí, na co bude možné prostředky využít. Primárně na nové investice a rekvalifikace.

Zelení, socani, komunisti a levicově-zelení liberálové vždycky utvoří jednotný blok, kterému lidovci ustoupí. Výsledkem jsou pak zcela revoluční postupy. To samé chtěli předvést i teď. Požadovali nejen zákaz investic do jádra, ale i do plynu, což je šílenství, protože když nebude foukat vítr a svítit slunce a energii neumíme skladovat, nebylo by ji jak vyrobit. Chtěli zakázat investice větším podnikům. Požadovali dokonce genderovou rovnost pro rekvalifikaci horníků!

Ale při dnešním hlasování zeleno-rudá koalice prohrála. Poprvé od loňského léta, kdy se ustavil nový EP. Domluvil jsem se se stínovou zpravodajkou za eurolidovce, že nebudeme v zásadních věcech ustupovat.

Edina Tóthová z maďarského FIDESZ to se mnou hrála tvrdě, pevná jako žula. Kromě jádra jsme uhráli všechno – plyn, větší firmy, pravidla o státní pomoci i přiznání faktu, že tady je gender balance totální nesmysl. Teď to před hlasováním v plénu musejí ještě odehrát i další výbory. Ale v tom nejtěžším výboru jsme to zvládli.

Takže, Edino, díky! A vzkaz ostatním: radikálům neustupovat. Jakýkoli ústupek je jen voda na jejich mlýn. Je to jako krmit tygra na kraji džungle v bláhové naději, že si pro další sousto už nepřijde.

