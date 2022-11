Vondra (ODS): Máme v EU nezpochybnitelný leadership

reklama

Evropský parlament: Rusko je teroristický stát!

Týden potom, co podobné usnesení schválila česká Sněmovna, totéž prohlásil i Evropský parlament. První návrh usnesení předložila naše frakce ECR. Po vyjednávání to podpořila drtivá většina ostatních frakcí. EP tak po několikaté ve vztahu k ruské agresi akceptoval to, co původně navrhli Poláci, Češi, Litovci, Lotyši, Estonci a další státy střední a východní Evropy. Máme v EU nezpochybnitelný leadership. Je otázka, jak by se vyvíjela evropská politika k Rusku a Ukrajině, kdyby to bylo jen na Němcích a Francouzích. Možná že dost jinak, jak tento týden vzpomínal Boris Johnson.

Usnesení nemá právní sílu, ale politickou a symbolickou hodnotu má, Nelze mlčet, když vidíme skutečný teror, který ruská armáda ,a zejména její kontraktoři jako Wagnerovci, používají proti civilnímu obyvatelstvu na Ukrajině. Tohle v takové míře až do 2. světové války nebylo. Dřív mezi sebou bojovali armády a civilisté to často z pozvdálí jen sledovali. Změnili to až nasicté a stalinisti a v jejich stopách teď kráčejí Rusové. Také proto, že jejich vlastní armáda je v rozkladu. Nesmí jim to projít. Musíme bránící se Ukrajině dál pomáhat. Musíme sbírat informace o všech válečných zločinech a těžkých škodách a viníky v Kremlu pak vést k zodpovědnosti. O tom všem je i rezoluce.

Není pochyb, že to Rusku vadí. Jejich odpoveď byla rychlá. Soustředěným kybernetickým útokem vyřadili záhy po dnešním hlasování z fukce digitální informační systém v EP. Fajn. Tohle opravdu přežijeme.

