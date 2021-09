Vondra (ODS): Merkelová udělala pár klíčových chyb, které možná vznikly z dobré vůle

reklama

Myslím, že my Češi a možná bych řekl v širším měřítku i národy střední a východní Evropy, tedy Češi, Poláci a Maďaři, bychom ji měli ocenit. A měli bychom jí to dát nějak najevo i nějakou cenou, protože ona nás v různých střetech chránila. Měla nějakou větší míru pochopení pro často i trochu jinak kladené akcenty zájmů ve střední a východní Evropě než západní mainstream. Myslím si, že si to plně uvědomíme, až tam nebude, až tam přijde nějaký politik z Vestfálska nebo odjinud, který nebude mít toto pochopení. To je jedna poznámka, která je kladná a velmi uctivá.

Druhá je, že podle mého soudu udělala pár klíčových chyb, které možná vznikly z dobré vůle. Uvedl bych dva příklady. Jedním je hysterická reakce na havárii ve Fukušimě vedoucí k totálnímu odchodu od jádra, k rozbití energetického trhu v Evropě a k zhysterizování části veřejnosti. Ty následky sklízíme teď a budeme je sklízet ještě dlouho, a to teprve ještě uvidíme, až Německo opravdu bude muset vypnout všechny jaderné a uhelné elektrárny a bude nedostatek elektřiny.

Druhý příklad je migrační krize. Je krásné postarat se o lidi v nouzi, ale těch, kdo by se chtěli mít líp, jsou prostě desítky milionů a není možné se postarat o všechny najednou. A ona toto v rámci soutěže německé politiky o to, kdo jako má citlivější svědomí, udělala. Byl to závod mezi ní a jejím socialistickým oponentem Sigmarem Gabrielem. Do celého světa poslala selfíčka, což zmobilizovalo další lidi, kteří se vydali na cestu do Evropy a způsobili šílený chaos i s bezpečnostním rizikem, protože nelegální a nekontrolovaná migrace z této oblasti přináší obrovská bezpečnostní rizika. Také v celé řadě teroristických atentátů, ke kterým pak došlo v evropských velkoměstech, figurovali lidi z této migrační vlny. To je prostě fakt. Podle mě to byla chyba.

