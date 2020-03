Vondra (ODS): Nesmíme to zlehčovat, jde o lidské životy

reklama

Koronavirus v EP. Ano, už je tu taky. Má ho trenér ve fitku. Ale o tom psát nechci, nechodím tam, má postava je důkazem. Nechci psát ani o tom, jak předseda EP, italský socan David Sassoli, přiletěl v neděli do Bruselu z Itálie, v pondělí všechny pozdravil na plénu a dnes oznamil, ze jde na 14 dní do karantény (protože byl v Itálii) a jednání EP na neurčito přerušuje. Mohl to přerušit uz v neděli, aby sem 750 poslancu zbytečně neletělo, ale takhle to tu zkrátka chodí (foto prázdného EP)...

Chci napsat o tom, že situace je vážná. Není čas na fórky. Není to obyčejná chřipka, jak nám tvrdili odborníci a jak mnozí - včetně mě - uvěřili. Proti viru zatím nemame vytvořenou imunitu. Je to typ krize, která vyžaduje odpověď ze strany cele společnosti a všech zemi v Evropě. Shora i zezdola. Je dobře, ze se doma politici přestali za každou cenu hádat. Už to poznali i v Itálii, kde začátek krize fakt podcenili. Naopak jako příklad správného managementu je uváděn Singapur nebo Tajwan.

Portugalský spisovatel (a bývalý ministr) Bruno Macaes napsal: "Mysleli jsme si, že čínské hodnoty jsou příčinou problému a že nás před virem ochrání naše hodnoty. Je to ideologický přístup. Musíme využívat technologie a politickoou moc, a ne jen věřit, že všechno bude OK, protože vyznáváme ty správné hodnoty."

Něco na tom je. Teď se rozhoduje taky o tom, zda si s virem poradíme líp nebo hůř než Čína. Jde o lidské životy. Nesmíme to zlehčovat. Epidemiologové tvrdí, že jen opatření dočasně omezující svobodu jsou schopné viru zabránit v nekontrolovaném šíření. Vyžaduje to precizní a racionální management shora. A solidární a zodpovědné chování zdola. Zvládneme to!

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondra (ODS): Pravidla Grety Thunberg v Evropském parlamentu Vondra (ODS): Ficův konec dává naději i nám – žádná dominance není věčná, ani ta Babišova Vondra (ODS): Koronavirus, panika a půst Vondra (ODS): Další linka na toastový chleba za sto milionů?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.