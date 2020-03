Vondra (ODS): Pravidla Grety Thunberg v Evropském parlamentu

reklama

EP vyhlásil karanténu. Kvůli koronaviru. Do budovy smí jen poslanci a jejich asistenti. Nikdo jiný zvenčí. Od teď minimálně tři další týdny. Musel jsem kvůli tomu odložit návštěvu Dany Drábové a Jaroslava Míla a s ní spojenou akci, která měla demonstrovat, jak je jádro důležité pro dekarbonizaci energetiky.

Ale předseda EP udělal jednu výjimku. Pozval Grétu do našeho výboru pro životní prostředí. Na ni se zákaz nevztahuje. Nasadili ji svatozář, je pro ně z jiného světa...

Gréta ve výboru ENVI vystoupila. Po pravici předsedu výboru Pascala Canfina a po levici šéfa Zelených Base Eickhouta. Dva pilíře zdejší zelené hysterie. Vítají ji nadšeně slovy, že tady je mezi spojenci. Není ani v Americe, kde vládne zloduch Trump, ani v Austrálii, kde je premiér skeptikem. Pak už si bere mikrofon Greta. Jak je už jejím zvykem, všem vynadá. JÁ se vzdávám svého vzdělání, VY neděláte nic. Řekli jste, že se EU postaví do čela, a přitom jste NIC neudělali. Jen PŘEDSTÍRÁTE (to slovo zopakovala 3x). Vyhlásili jste nouzi, tak se podle toho chovejte...

Co následovalo? Potlesk vestoje! Těch poslanců, kterým před chvílí vynadala. Je to zkrátka fascinující. Nejde teď ani o to, zda má pravdu (já si myslím, že nemá). Jde o to, že objíždí celý svět s tím, že všem jen trucovitě nadává. Dokonce i těm v EU, kteří přijímají opatření na hranici možného. A oni ji za to masochisticky tleskají a snaží se vetřít do přízně, i když ona jim není ochotna připsat sebemenší zásluhu.

Všechno je to tu jakoby samozřejmě nalinkované. Ona jediná smí přes zákaz do parlamentu, zatímco ostatní hosté bloumají před vchodem, pokud se o zákazu nedozvěděli včas. Ostatní ruší měsíce plánované a zaplacené akce, včetně těch, které mají za cíl opatření ke zlepšení životního prostředí. Je to fakt divná doba a divnej svět...

