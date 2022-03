Vondráček (ANO): Dovolím si říct, že se jedná o takovou Potěmkinovu vesnici

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já bych se v rámci podrobné rozpravy rád přihlásil k pozměňovacímu návrhu sněmovní tisk 563 a k pozměňovacímu návrhu sněmovní tisk 562. V obecné rovině mohu říct, že rozpočet rezortu spravedlnosti je relativně přehledný a dá se na něm jasně vypozorovat jakýkoliv trend. Z toho důvodu mohu opravdu s veškerým svým přesvědčením říct, že pan ministr nemůže vyjít s takovým rozpočtem, který navrhuje.

Asi nebudu první, kdo tady v té plejádě vystupujících bude říkat, že se jedná spíš o nějaké účetní škrty a operace. Opravdu si dovolím říct i termín, že se jedná o takovou Potěmkinovu vesnici, o které víme, že nakonec nebude platit a nebude pravda. Zčásti je to dáno vnějšími vlivy, o kterých jsme nevěděli, ale zčásti je to dáno i vlivy, kterých si musel být pan ministr spravedlnosti vědom už v době návrhu toho rozpočtu. On sám reagoval v diskuzních pořadech i na projednáváních na ústavně právním výboru v tom smyslu, že to v podstatě nepopírá, nicméně je členem nějaké vlády a ta vláda se rozhodla škrtat.

V tom rezortu se jistě dá ušetřit, ale dá se ušetřit nějakými systémovými kroky a ne tupými škrty. Jediná reálná úspora, kterou tam lze vypozorovat, je skutečně jenom na těch platech, kdy se vlastně vzalo zpět těch 1 400 korun, které měli dostat ty soudní zapisovatelky a zaměstnanci vězeňské služby, kteří nejsou součástí ozbrojených složek. Ale šetřit zrovna na těchto položkách opravdu není žádný důvod k chlubení.

Virtuální úsporou - ale to nevyčítám ani panu ministru spravedlnosti nebo financí - je to, že je snížená částka na platy soudců a státních zástupců. My jsme tady ty platy snížili a já opravdu reálně očekávám, že se justice ozve a že budou chtít dorovnat rozdíl v platech, o který jsme jim je tady v lednu snížili. Nicméně chápu, že takto nelze rozpočtovat. Ale můžeme si tady říct, že zřejmě ty peníze stejně bude muset stát jednoho dne vynaložit.

Absolutně se tam nepočítá se zvýšenými výdaji na energie. V lednu loňského roku byla nákupní cena 1 400 korun za MGW. Pak rezort soutěžil a vysoutěžil nějakých 2 400. Ale ten dodavatel odstoupil a v tuto chvíli je cena 5 200 za MGW. To je nárůst téměř pětinásobný a v tom rozpočtu to nenajdete. Doteď se pohybuje denní stravovací dávka na vězně ve výši 65 korun. Už teď je jasné, že při růstu cen základních potravin nebude tato dávka stačit a vůbec tam není zohledněno, že ačkoliv byl léta setrvalý stav a počet vězňů klesal, tak teď mírně stoupá.

Není tam vůbec zohledněno to, že jsme tady přijali nějakou legislativu a že zde budou náklady na takzvané bagatelní exekuce, kdy se exekutorům bude vyplácet nějaká paušální částka. V rozpočtu je 204 milionů a když jsme se ptali na ústavně právním výboru, tak řekli, že jsou reálné odhady 700 milionů. Tam je prostě rozdíl 500 milionů. Já tady s veškerou vážností říkám, že pod půl miliardy se nedostanete. A jsou to zákonem dané výdaje, které prostě budete muset vynaložit.

Takže já jsem přesvědčený o tom, že pan ministr nejpozději v září díky těm energiím, těm výdajům na pohonné hmoty - to jste nemohli vědět, to uznávám - ale je potřeba si tady reálně říct, že nejpozději v září pan ministr přijde a bude chtít do toho rezortu přidat, protože ten rezort chce především výdaje, které jsou ze zákona, které nelze obejít. Vězeňská služba nám na ústavně právním výboru odpověděla, že v tuto chvíli ještě nějakým způsobem to spočítané mají, protože nemají nároky na nespotřebované výdaje 300 milionů korun. Ty se ale velice rychle utratí a co potom bude další rok? Upozorňuji, že ta justiční část nemá takové rezervy a nikdy je neměla.

To znamená, mé pozměňovací návrhy proto směřují jednak do platů, protože mně přijde až nemorální, aby se třeba těm dozorcům přidávalo 700 korun a ti vychovatelé, ti speciální pedagogové, psychologové, kteří jsou tam s nimi v první linii, těm nebylo přidáno vůbec nic. Vězeňské službě se nedaří obsadit zhruba 200 tabulkových míst, protože v těch regionech nejsou lidé. Ale je žádoucí, aby byli zaměstnaní a je tam vysoká fluktuace.

To znamená, my budeme mít problém zajistit vůbec zaměstnance v těchto oborech, budeme mít problémy zajistit zapisovatelky. Soudy nemají žádné rezervy, musí se tam topit, musí se tam svítit, musí v těch jednacích síních probíhat ta jednání, nelze to dělat z domu přes Skype. Tohle všechno mě vede k logickému nevyvratitelnému závěru, že ty peníze na rezortu spravedlnosti nelze tímto způsobem ušetřit a budou chybět.

Ten pozměňovací návrh 563 v kapitole Ministerstva spravedlnosti 336 navrhuje, že se zvyšují výdaje u specifického ukazatele Ostatní výdaje justiční části o částku 162 500 tisíc korun. Ostatní výdaje vězeňské částky o částku 265 500 tisíc korun. Souhrnný ukazatel Výdaje se tím zvyšuje o částku 428 milionů korun. V kapitole 396 - Státní dluh se snižují výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Obsluha státního dluhu o částku 428 milionů korun.

Ten sněmovní tisk 562 v kapitole 336 - Ministerstvo spravedlnosti zvyšuje výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Ostatní výdaje justiční části o částku 800 milion korun. V kapitole 396 - Státní dluh se snižují výdaje souhrnného ukazatele Výdaje celkem a specifického ukazatele Obsluha státního dluhu o částku 800 milionů korun. Výdaje by byly použity na pokrytí nezbytných provozních výdajů Ministerstva spravedlnosti, které zcela jistě nastanou.

Děkuji vám za pozornost.

