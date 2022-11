Vondráček (ANO): Nakonec platí to, co mě tady ujišťoval pan ministr financí, že se nestane

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

já rozhodně nechci vystoupit s dlouhým projevem. Já myslím, že bych se vešel do faktické poznámky, ale chtěl jsem dodržet jednací řád. Já bych vás chtěl upozornit na svůj pozměňovací návrh 1622, sněmovní dokument, ve kterém navrhuji změnu zákona o státním rozpočtu. Nechci z toho dělat téma opozice versus koalice. Nechci z toho dělat politické téma, protože se to v podstatě týká jiného pilíře moci, týká se to moci soudní a týká se to odměn pracovníků v justici.

My jsme na toto téma vedli s panem ministrem financí debatu při druhém čtení novely rozpočtu 2022, ptali jsme se pana náměstka ministra spravedlnosti na našem ústavně-právním výboru a ve výsledku jsme se dobrali toho, že sice v říjnu byly navýšeny tarify o 10 procent, ale nebylo to kryto rozpočtově. Následně došlo k jednání mezi ministrem spravedlnosti, ministrem financí a zástupci nejvyšších soudů a byly poskytnuty prostředky, podle mých informací, které pokrývají 47 procent těch výdajů, to znamená těch 53 % stejně nakonec ty soudy musí vzít ze svých prostředků, které by byly jinak určeny na osobní odměny.

A takže nakonec platí to, co mě tady ujišťoval pan ministr financí, že se nestane, a totiž, že ti podprůměrní si pomůžou a ti nadprůměrní budou mít na odměnách o pět procent míň a průměrní zůstanou na svém. Vláda deklarovala na jednáních s vrcholnými představiteli justice a Ministerstva spravedlnosti, že v následujících třech letech dorovná průměrné platy zaměstnanců soudů na úroveň průměru platů zaměstnanců ve veřejné správě.

Rozdíl mezi uvedenými hodnotami je v současné době přibližně sedm tisíc korun na zaměstnance měsíčně. Pokud by tedy vláda chtěla uvedenému příslibu dostát nějak rovnoměrně, měla by každý rok zvyšovat platy zaměstnanců soudu o přibližně 6,5 procenta. Při jednáních s představiteli justice vláda opomenula zahrnout do plánu na dorovnání platů administrativní pracovníky státních zastupitelství.

My jsme se tu sešli u novely státního rozpočtu 2022 den před tiskovou konferencí zástupců justice, kde upozorňovali na hrozící kolaps justice, na personální problémy s obsazením těch pozic, jako je například zapisovatelka, protože skutečně jednak není jednoduché uspět na trhu práce pro orgány justice, protože nejsou konkurenceschopné vůči jiným orgánům státní správy, a získat dobrého pracovníka není jednoduché, nějakým způsobem ho zacvičit a připravit ho na jeho odbornou práci, zkrátka v dnešní době se nedaří právě kvůli finančním prostředkům.

Já tedy navrhuji, aby se v rámci státního rozpočtu na rok 2023, aby rozpočtová kapitola Ministerstva spravedlnosti byla navýšena o částku 416 919 270 korun a ta odpovídá navýšení platů více jak jedenácti tisíc zaměstnanců soudů a státních zastupitelství ve výši 6,5 procenta. V částce jsou zahrnuty i zákonné odvody, včetně odvodů do FKSP. Já jsem se to tady snažil vysvětlit, že ta bomba skutečně tiká, a férově jsem přiznal, že je to problém posledních dvaceti let, je to problém i hnutí ANO, které mělo ten resort osm let, ale ten odpočet skončil a právě proto nastaly ty tiskové konference a upozorňujeme na to víceméně nebo upozorňuje se na to v rámci té komunity neustále, než ta bomba skutečně vybuchne.

Já bych chtěl požádat koaliční poslance, koaliční ministry a mám je tady zrovna oba dva, kterých se to týká, zda by skutečně nezvážili můj pozměňovací návrh, protože to navýšení je skutečně nutné, nezbytné, nejde se tomu vyhnout a myslím si, než nějakými rozpočtovými opatřeními, by bylo férovější změnit tuto kapitolu. Děkuji za kladné vyslyšení mé žádosti ve prospěch zaměstnanců justice.

Děkuji.

