Vondráček (ANO): Trošičku uštěpačně se ptám, kdo tedy tady straší válkou

reklama

Paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Já jsem zde vystupoval včera. Především se nerad opakuji. Včera jsem tu měl připravené i usnesení, kterým by mohla končit naše diskuse na téma boje proti dezinformacím a přístupu této vlády.

Během té debaty nedebaty včera, protože vlastně vystupovali jenom ti, co navrhovali nějaký bod, přece jenom zazněla spousta dalších informací. A jedny informace byly řekněme finanční, proto bych chtěl upozornit na tuto stránku a navrhnout jiný nový bod, který možná zaujme a třeba získá potřebný počet hlasů.

My jsme se včera dozvěděli od paní kolegyně Mračkové Vildumetzové, že se utratilo nebo utratí nějakých 30 milionů za další vlnu vládní propagace o tom, jak ta vláda to dělá dobře a proč ji mají mít občané rádi. Rád bych připomněl, že není to tak dávno, co proběhla další kampaň. Ta stála údajně 24 milionů a ta opět vlastně byla koncentrována k propagaci vlády. Pak jsme se dozvěděli, že existuje akční plán boje s dezinformacemi, o kterém experti prohlásili, že bude stát minimálně, že je potřeba minimálně 150 milionů korun. Těch 100 milionů je určeno pro tak zvaná nezávislá média, která budou placena z vládních peněz, aby byla správně nezávislá. A 50 milionů je určeno pro neziskové nevládní organizace, které budou placeny vládou a budou neziskové, ačkoliv jsou tedy plně profesionální a budou také podporovat ty jednotlivé, jak se dnes říká, narativy vlády.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kromě toho jsme se dozvěděli, že tedy to, co už víme, že existuje samozřejmě útvar vládního zmocněnce pro boj proti dezinformacím. Je proti dezinformacím na Úřadu vlády, k tomu vznikl Krizový informační tým na Ministerstvu vnitra. A podle rozhovoru ředitele, ředitele tohoto KRITu, má na každém ministerstvu vzniknout konkrétní oddělení, které se této tematice bude věnovat.

To všechno jsou nemalé finanční prostředky. A já, když vezmu jenom těch 150 milionů, teď těch 30 milionů, teď těch 24 milionů, co už bylo utraceno, to jsou obrovské peníze. Možná, že možná v měřítku dvou bilionu výdajů tohoto státu vám to připadá jako nic. A já si myslím, že jsem vám teď právě naskládal čtvrt miliardy, čtvrt miliardy, která se má utratit v této oblasti. A pro mě jsou to obrovské peníze, zvlášť z perspektivy třeba nějakého sportovního oddílu nebo z perspektivy sociálních služeb, což tady včera zaznělo taky. A my se oprávněně tedy snažíme tuto tematiku otevírat zde na Poslanecké sněmovně.

Anketa Kdo víc rozděluje společnost? Babiš a jeho příznivci 5% Pavel a jeho příznivci 93% Oba kandidáti / obě skupiny stejně 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11160 lidí

Já jsem včera nechtěl nic jiného, aby Sněmovna dostala všechny podklady, abychom mohli transparentně hovořit zde na plénu o těchto otázkách. Tento bod jste zamítli. Neprošel. Už jenom to, že bychom se o tom měli bavit, neprošlo.

V tuto chvíli mám za sebou několik vystoupení, několik žádostí o mimořádný bod schůze. Mám za sebou několik interpelací a zatím mám jednu konkrétní odpověď, a to ministra vnitra, který v té doplňující odpovědi v ústních interpelacích mi aspoň řekl, kolik v tom KRITu pracuje peněz a v jakém režimu. To je zatím jediné, co jsem se dozvěděl za tu dobu. A to je, to je velmi, zatraceně málo. Nás tady opravdu zajímá, čím se tedy ti úředníci zabývají, jaký je finanční plán, jaký je finanční plán toho všeho, co nás to bude stát, kolik lidí na tom bude pracovat a co se bude platit.

Ti úředníci se v současné době už věnují konkrétní komunikaci. Já vám dám tady jenom takovou perličku, že existuje komunikační doporučení - válka a energetická krize, že 7. 9., kde na straně 11 se píše, že ti autoři si tady trošku stěžují, že Češi si nepřipouští, že se Česká republika rovněž nachází ve válce s Ruskou federací. Takže oni si stěžují, že se nedaří tak, anebo něco opomněl Parlament a vláda, protože my jsme žádnou válku ještě nevyhlásili. Ale oni si tady prostě stěžují, že ti lidé to neberou a nepřipadají si jako ve válce. Ve spojení s tím, že vlastně už 27. února premiér této země prohlásil, že jsme ve válce, se potom trošičku uštěpačně ptám, kdo tedy tady straší válkou a kdo, a kdo vyvolává nebo kdo volá spíše po míru.

Zkrátka a dobře já chápu, že ta otázka nebo ta diskuse je košatá a narazíme na spoustu témat, ale prosím o zařazení nového bodu (Čas.) - finanční plán boje proti dezinformacím a propagace vlády a nějaká zpětná vazba.

Děkuji.

Psali jsme: Vondráček (ANO): Jestli to potom nebudou provládní média, když si je za 100 milionů koupíte... Vondráček (ANO): Aktuálně ze stínové vlády Vondráček (ANO): Příště budete třeba v opozici vy, chovejte se slušně Vondráček (ANO): Koalice nás nemůže převálcovat silou, je potřeba 120 hlasů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama