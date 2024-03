Vondráček (ANO): Vy tak bráníte ta svobodná média, až jste zavedli cenzuru

reklama

Děkuji za slovo. To se tak člověk něčemu přihlásí a pak to mezitím někdo zase trošku změní. Pane kolego, vy tak bráníte ta svobodná média, až jste zavedli cenzuru, a už vám to řekl i soud! (Smích a potlesk poslanců ANO 2011.)

Vy tady chcete po opozici, aby vám podpořila nějaké usnesení, a včera jste strávili celý den tím, že jste tady na nás plivali, řešili jste Antibabiš, teď zase vytahujete StB?. Proč bychom vám vůbec někdy něco měli takhle schvalovat? A do čeho nás chcete zase vmanipulovat, s tím usnesením a s tím, co tady říkáte? Já bych vás chtěl poprosit, abyste si tu českou liberálně demokratickou republiku, to vaši ČLDR, už opravdu strčili někam! (Smích a potlesk poslanců ANO 2011.) Nechte ty lidi ty lidi, ať si myslí, co chtějí, ať říkají, co chtějí. Oni si s tím poradí. Nemusíme si každého půlroku dávat nové usnesení o tom, jak směřujeme prozápadně, jak jsme všichni uvědomělí, jak máme všichni stejný a jeden správný názor. A o ničem jiném tahle schůze není.

A původně jsem se hlásil s faktickou poznámku na kolegu Benešíka. Podívejte se, já si prostě nemyslím, že bych byl něco jiného a menšího, než je Švéd. A ve Švédsku, ačkoliv vstoupili do Evropské unie, tak si to referendum o euru uspořádali. Já mám jiný právní názor. Jsem přesvědčen o tom, že můžeme uspořádat takové referendum a že tím, že jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme neodevzdali svůj hlas projednou a navždy, ale že můžou občané České republiky svobodně vyjádřit svůj názor. Je to můj legitimní právní názor. Můžeme a nemusíme spolu souhlasit. Je dobré, aby to tady zaznělo. Od toho jsou ty faktické poznámky, abychom tady spolu diskutovali a reagovali na sebe. Děkuji. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

