Vondráček (Svobodní): Za tenhle stupidní výrok by se nemusel stydět ani soudruh Gottwald

reklama

Je mi špatně z toho, jak TOP09 a Piráti podporují omezování svobody slova. Daniel Vávra byl v Poslanecké sněmovně. Bojuje dlouhodobě proti omezování svobody slova, za což ho respektuji. Přednesl svoji řeč, v které upozornil, jakých lží se dopouští někteří politici a mainstreamová média. Což je prostě pravda.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16965 lidí

Slovo si vzal poslanec Jan Jákob z TOP 09. A spustil svůj arogantní monolog. Absolutně nereagoval na argumenty protistrany. Jen mluvil to svoje. A na konec řekl úžasnou větu. Budu citovat: "Jsem rád, že máme zmocněnce, který bojuje s dezinformacemi. Protože dezinformátoři ohrožují naši národní bezpečnost." Tleskám. Za tenhle stupidní výrok by se nemuseli stydět ani soudruzi Gottwald, Kopecký nebo Indra.

TOP09 navrhuje, aby stát omezoval přístup k informacím. Aby "nezávislá média" určovala, které informace se mají šířit na internetu, nebo které by se raději měly smazat. A za tenhle státem direktovaný cirkus bude vybraným médiím platit peníze. To je pecka, co? Tady už to není o diskuzích. Každý svéprávný člověk si má sám rozhodnout, co čte a co nečte. Stát na to nepotřebujeme.

Svoboda slova buď je, nebo není. Nic mezi tím. A v tuhle chvíli svoboda slova prostě není. Sice (zatím) za názory nechodíme do vězení, ale to není měřítko. Cenzura vždy začíná nevinně. V tomhle případě tak, že státem placený ňouma v rádoby nezávislé redakci bude rozhodovat, co je pravda a co není.

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondráček (Svobodní): V prvním kole budu volit hlavně srdcem, v druhém více rozumem Vondráček (Svobodní): Obavy nechte rozplynout u štědrovečerní tabule Vondráček (Svobodní): Pokud se něco nezmění, svobodě projevu se v EU dařit v nebude Vondráček (Svobodní): Najednou jsou všichni chytrý… Opravdu?

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.