Vondrák (ANO): Blížíme se k nestabilitě systému

reklama

Dobrý večer, dámy a pánové, konečně jsem se dostal ke slovu, abych tady prezentoval i nějaké své zkušenosti a abych se vrátil k tomu, co se tady od samého začátku dělo, protože jsem ve středu těchto problémů a myslím si, že - a pan ministr to může potvrdit - jsme to byli všichni, kteří jsme dávali dohromady ten systém, ano? To znamená hejtmani, vláda. A řeknu to, co si myslím, že je pravda, že systém národních asistenčních center, krajských asistenčních center skutečně začal fungovat a byl nastaven takto věcně dobře.

Nicméně - a teď se dostávám k tomu, co už jsem říkal na našem setkání společném možná třetí týden našich jednání, že my musíme evidovat, kde ti lidé, myslím tím uprchlíci, jsou. My dneska tento deficit, protože se to neučinilo, s sebou táhneme jako ten největší problém zvládání ukrajinské krize. Když se podíváte do toho dashboardu a já za něj děkuji, protože si myslím, že to je první, řekněme, počin z pohledu integrace dat v těch různých informačních systémech, víme, že máme 350 tisíc registrovaných, kteří dostali, řekněme, vízum strpění, ale v rámci evidence HUMPO a solidárních domácností máme 140 tisíc uprchlíků. Ten rozdíl je pořád velký.

Já jsem rád, že jsme se domluvili a domluvil jsem se já s panem generálem Vlčkem na tom, že uděláme pilotní projekty a zkusíme alespoň statisticky pravděpodobnostně ověřit, jak to tedy ve skutečnosti je s těmi uprchlíky na těch adresách tak, jak jsou uvedené. Ta chyba je asi řádově 25 %. Je to ale bohužel průměr, protože samozřejmě jsou místa, kde se ty věci lišily v řádu více než 25 % a někde i méně. Ale pořád jsme v téhle situaci, že nemáme jasný přehled o tom, kde ti lidé jsou, a to je to, co nám bude dělat problémy, takže musím tady říct kriticky, pane ministře, že tady toto se nezvládlo.

Od začátku v rámci evidence těch uprchlíků, v rámci KACPU jsme nenašli model dodnes, řádně fungující, který by potvrzoval, kde ti lidé se nachází, kde jsou. Nevíme to a je to to, co nás teď bude tížit. A teď nemyslím jenom vás, ale bude to tížit i mě jako hejtmana a další hejtmany, protože samozřejmě to bude velká neurčitost, která bude zatěžovat náš systém, a myslím si, že první, řekněme, rozkrytí ukáže to, kolik dětí se zapíše do škol od 1. 6. v rámci toho, co se musí dít, to znamená registrace dětí z Ukrajiny do škol. Takže to bude asi ten první okamžik, kdy se ukáže, jak se ty věci skutečně mají.

Ale já nechci tady vystupovat jenom z pohledu toho, abych tady lacině kritizoval. Já si myslím, že chceme najít řešení toho problému. Dle mého názoru, pokud nebudeme mít validní data, tak skutečně budeme pořád se pohybovat v jakémsi rozpětí, které je poměrně široké na to, abychom se dokázali na to rozumně připravit. O tom prostě není sporu a musíme s tím něco dělat, musíme to nějakým způsobem napravit.

Samozřejmě do celého toho problému uprchlické krize vstoupila skupina těch, která to zneužívala. Ta skupina není tak velká, jak je to množství, ta množina těch, kteří skutečně tu humanitární pomoc potřebovali, nicméně je tady a do jisté míry - ne do jisté míry, velmi nám komplikuje život. To znamená, bohužel tady funguje ten princip, že i těch 5 % - možná to není ani 5 %, je to mnohem méně - nám prostě ten život komplikuje a musíme to nějak napravit. Vnímám to, co tady říká pan primátor Hřib, že chce provést relokaci. Prosím vás, tu relokaci neuděláme, tu prostě nenařídíme, ta prostě bude muset probíhat přirozeným způsobem, přirozenou cestou a bylo by dobré se na to nachystat, protože nevíme, jak se budou ti lidé pohybovat do budoucna, a samozřejmě nevíme, kolik z nich se vrátí zpět na Ukrajinu.

A tady se vrátím k tomu, co tady zaznělo. Ten plán nemůže být predeterminován. On prostě má skutečně tolik neurčitostí, že my nejsme schopni sestavit jízdní řád, že tehdy a tehdy tady bude tolik a tolik lidí a my se o ně postaráme, prostě tady ta metoda, kterou musíme využít, musí být principiálně úplně jiná. Já jsem četl v tom strategickém dokumentu, že to musíme dělat agilně - ano, to musíme dělat agilně, ale, prosím, agilně se to zatím nedělá. Čili agilně znamená, že se musíme (pohybovat?) v jakýchsi iteracích, dostat se k tomu cílovému stavu a neustále vnímat to, co se děje kolem mě, to znamená, ta data, která nás ovlivňují kolem nás, samozřejmě mění pravidla hry.

Takže co říct na závěr - a teď budu mluvit skutečně za sebe, protože klub potom samozřejmě bude mít to právo rozhodovat, jak bude potřebovat. Já tvrdím, že se blížíme k bifurkačnímu bodu, to znamená bodu, kdy skutečně hrozí nestabilita toho systému, a to v okamžiku, pokud nepřijmeme lex Ukrajina, a pokud tedy nepřijmeme lex Ukrajina, tak musíme mít nouzový stav. Takže prosím, já si myslím, že bychom měli lex Ukrajina 2 přijmout, myslím si, že to je nezbytná podmínka toho, abychom tyto věci dále zvládali, ale, prosím, je tady celá řada věcí, která není dotažena a která nesmírně komplikuje život všem těm, kteří se o tu krizi starají.

Já bych tady zareagoval na to, co tady zaznělo z úst kolegy, že máme, že jsou starostové (nesrozumitelné) spokojeni. Prosím, to není pravda. My jsme, ani vy jako obce s rozšířenou působností, ani obyčejné obce, ani hejtmani jsme zatím nedostali ani korunu, která by kompenzovala náklady, které máme spojené s tím vším, co se kolem nás děje. Dostali jsme pouze peníze, peníze na ubytování lidí. Ale to není to, ještě nám pořád chybí, ano? Čili ještě, když se na to podívám z našeho pohledu, nedostali jsme ani jednu jedinou korunu, single penny, když to řeknu anglicky, na to, abychom uhradili náklady (nesrozumitelné) KACPU, byli jsme vyzváni, abychom ty náklady předložili a já jenom chci říct, že nás už to jako kraje stálo 30 milionů.

Já netvrdím, že nás tohle z hlediska cash flow položí. Nepoloží. My to zvládáme. Nevím, jak to zvládají oerpéčka, ale už slyším ze strany starostů poměrně dost intenzivně hovořit o tom, že to se musí začít nějakým způsobem pokrývat, řekněme ty náklady, které z toho vyplývají. Já bych tady chtěl říct, že v době covidu, která tady se dává jako analogie s tímto, bylo to, že jsme dostali ihned 10 milionů každý kraj na to, abychom s tou krizí mohli nakládat. Jak říkám, nás to nezabije, když těch 10 milionů nedostaneme, ale dostáváme se do situace, že ty náklady budou narůstat. Za další dva měsíce to bude dalších 30 milionů, ano?

To znamená, nemáme v podstatě možnost, jak tyto věci rozumně řešit do budoucna, a budeme muset ty peníze ubírat z jiných, řekněme, témat, která bychom chtěli financovat. Takže já bych chtěl, abychom se domluvili i na tom, že ta pravidla, řekněme, uhrazení těch nákladů, budou definována. Když jsme se setkali poprvé s panem ministrem financí, tak zaznělo - dvě třetiny vláda, třetinu si zaplatíte vy jako samosprávy. Tohle zaznělo, protože to odpovídalo vlastně tomu rozdělení RUD, které v podstatě máme, kraje a obce dohromady, ale zatím, prosím, se tak neděje. Zatím se tak neděje, takže já bych velmi plédoval za to, abychom se začali o tom skutečně seriózně bavit.

Jak říkám, já si myslím, že zatím to asi žádnému kraji a žádné velké obci nezlomí vaz. Ale ta budoucnost bude taková, že se musíme s tímto vypořádat. Takže na závěr mi dovolte ještě jednou, co jsem říkal, já jsem za to, abychom tento zákon přijali, myslím si, že to je jediná možnost k tomu, abychom se vyhnuli chaosu, protože když nebude nouzový stav a nebude lex Ukrajina, tak nám skutečně zkolabuje systém ubytování a všechny systémy, které s tím souvisí. Takže já tedy jsem pro to, abychom tento zákon přijali. Děkuji.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Vondrák: Inflace je děsivá, dočasné zastropování cen je řešením Hejtman Vondrák: Otevřený dopis doc. MUDr. Romanovi Šmuclerovi, CSc. Hejtman Vondrák: Projekt Clairo má první výsledky Už nemůžeme. Stát nic nedal, naříkají ve skladu pro uprchlíky z Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.