Vondrák (ANO): Můžeme kontrolovat transparentně i agenturu pro sport

Já děkuji. Dámy a pánové, já bych přece jen k tomu, co tady zaznělo před chvílí, měl svoji připomínku, protože jsem bývalý sportovec, dneska jsem už i bývalý vědec a myslím si, že právě v oblasti vědy jsme vyřešili problém transparentního rozdělování prostřednictvím agentur. Máme dvě, je to Grantová agentura České republiky, máme Technologickou agenturu České republiky, které fungují k tomu účelu, aby skutečně odstínily rozdělování těchto finančních prostředků od vlivu a rozhodování politiků. A myslím si, že to funguje dobře. A já si myslím, že ta analogie s tou sportovní agenturou nebo agenturou sportu není vůbec špatná, protože si myslím, že hlavním cílem takovéto agentury je najít způsob, jak rozdělovat ty prostředky. A myslím si, že to je cesta, která je zajistitelná a je transparentní. Stejně tak jako kontrolujeme Grantovou agenturu České republiky a Technologickou agenturu České republiky zde v Parlamentu, tak samozřejmě můžeme kontrolovat transparentně i takovouto agenturu pro sport.

Proto se mi ta myšlenka líbí. Já chápu, že připravit takovýto zákon z čisté vody na zelené louce není nic jednoduchého, ale přesto bych si dovolil tady podpořit další rozpracování tohoto zákona. Děkuji.

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. ANO 2011



