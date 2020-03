Vondrák (ANO): Tento virus je zjevně velmi nakažlivý, velmi rychle se šíří

reklama

Dobré odpoledne. Přece jen musím zareagovat na pana Stanjuru. To ježišmarjá bylo proto, že si nemyslím, že tady jsou nějaké skryté úmysly, jestli biatlon byl pro nebo proti té či oné agentuře. Jedná se o 100 tisíc lidí z celého světa, i z těch postižených oblastí. Přece jenom Slávie, Sparta - Slávie zase není tak nebezpečná v tom smyslu, že tam jsou prostě lidé, kteří jsou z naší země, kde zatím máme naštěstí jenom pět potvrzených případů. Čili tady vnímám jakési riziko.

Ale my jsme včera také seděli na bezpečnostní radě a říkali jsme, zdali povolit, či nepovolit akce většího charakteru. My jsme se dohodli na jakési hranici - je to konsenzus, který doporučili odborníci - 500 lidí. Ale to neznamená, že 499 je bezpečných a 501 je nebezpečných. To všichni víme. Je to o tom, nějakým způsobem se snažit v daný okamžik omezit tyto akce.

A dle mého názoru, nezlobte se na mě, mi to připadá příliš vyfabulované, že příčinou je to, jestli někdo byl pro, nebo nebyl pro zřízení agentury. Nezlobte se na mě. Teď řešíme fakt závažné problémy. Tento virus je zjevně velmi nakažlivý, velmi rychle se šíří. A pravda je taková, že se ukazuje jediné možné preventivní opatření, je člověka, který byl v tom ohnisku nákazy, prostě na 14 dnů někam zavřít. To je jediná možnost, aby nenakazil ostatní. Nic se s tím nedá. Žádné měření teploty. Žádné odběry vzorků. To nepomůže. Víte, vy nevíte o tom vůbec nic. Já jsem to včera řešil tři hodiny na našem úřadu s profesionály. A nezlobte se na mě, vy jste možná byl programátor, já ještě jsem programátor, ale vy o tom nevíte taky vůbec nic. Děkuju.

