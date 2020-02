Votava (ČSSD): Téma týdne? Pivo

reklama

Očekávaný chaos nejlépe vystihuje „slavná” tabulka s variantami, které mohou se zdaněním piva nastat. Podle premiéra Babiše idiotská teoretická tabulka, kterou vytvořil nějaký blb. Vyjádření, které není hodno premiéra České republiky. Tu tabulku totiž vytvořila daňová poradenská společnost, nejsou to tedy žádní amatéři. Přesně popisuje běžné případy, jak se pivo konzumuje. A že se správným přiřazením sazby daně může mít problém nejen účtující obsluha (s možným postihem ze strany finančního úřadu), ale mají ho podle průzkumu jednoho média i někteří poslanci, se ani nedivím. Nevyznají se v tom ani opoziční poslanci, kteří se dnes smějí a kritizují aktivitu sociální demokracie věc řešit. Nechci se mýlit, ale neslyšel jsem, že by zrovna na tento problém poukazovali při projednávání zákona. Prostě - po boji je každý generál!

Sociální demokracie přiznala, že se stala chyba. Že jsme nedomysleli, jaký možný chaos může zavedení snížené 10 % sazby DPH na pivo, podávané v provozovnách stravování vyvolat. Myslím, že přiznání chyby není slabost ani ostuda. Očekával bych to samé ale i od našeho koaličního partnera ANO. Byl to návrh z dílny ministerstva financí, paní ministryně Schillerová ho ve Sněmovně obhajovala, pan premiér Babiš dlouhodobě prosazoval. Bohužel, nestalo se. Nechali jsme si tedy sami zpracovat analýzu k uplatňování DPH na alko i nealko pivo s návrhem na možné zjednodušení. Ze závěru analýzy plyne doporučení na dvě možné úpravy týkající se zákona o EET a zákona o DPH. U zákona o EET jde o zjednodušení ve vykazování pro potřeby EET, tedy návrh na vypuštění údajů týkajících se DPH, aby složité zařazení piva pod správnou sazbu řešili odborníci a ne obsluha v restauraci nebo ve stánku. V případě zákona o DPH by v případě piva dodávaného v rámci stravovací služby byl v příloze zákona změněn odkaz na kód nomenklatury celního sazebníku. Jinak řečeno, 10 % sazbě DPH by podléhalo jak točené pivo, tak lahvové pivo či pivo z plechovky podávané v restauraci či hospodě. Zdůrazňuji, podávané pouze ve stravovacím zařízení. To je definováno jako prostor k podávání jídel a nápojů s podpůrnými službami, tj. možností sezení, poskytnutím příborů, dále obsluhou, úklidem, hygienickým zázemím a podobně. Tomu stánkový prodej neodpovídá, a proto je alkoholické pivo v něm čepované v jiné sazbě DPH, konkrétně v 21 % sazbě. Uvedenou analýzu s návrhem na zjednodušení uplatňování sazeb DPH, aniž by byl jakkoliv poškozen smysl a cíl EET, předložil předseda ČSSD Hamáček koaličnímu partnerovi z hnutí ANO. Očekávám, že o tom bude jednáno i na koaliční radě.

Co se týká vlivu změny sazby DPH na konečnou cenu piva – všichni známe rčení: „Vláda, která zdraží pivo, padne”. To v tomto případě jistě nehrozí, pivo touto změnou nezdraží, ale také si troufám říci – nezlevní. Jednak poměrně velká skupina hostinských není plátcem DPH, a tak se jich snížená sazba 10 % na točené pivo netýká. A marže na pivo jsou malé. Co se týká těch provozovatelů restaurací a hospod, kteří jsou plátci DPH, tak sníženou sazbu jistě uvítají. Koneckonců bylo deklarováno, že důvodem snížení sazby je pro ně jistá kompenzace za povinnost již dva roky evidovat tržby v EET. Výzva premiéra Babiše, aby se o to, co ušetří na DPH (v řádu jednotek korun), rozdělili se zákazníkem je mimo realitu. Ponechají si to jistě na pokrytí svých nákladů.

Závěrem poznámka. Daň z přidané hodnoty je harmonizovanou daní a podléhá tedy evropské směrnici. Obecně alkoholické pivo je zařazeno do základní sazby DPH (v ČR 21 %), pouze v případě podávání v rámci stravovací služby je možná snížená sazba, tedy s účinností od 1. 5. 2020 to má být 10 %. Snížená sazba DPH (máme dvě – 10 % a 15 %) vyjadřuje určité sociální aspekty komodit a služeb, které chce stát více podporovat. Můžeme samozřejmě polemizovat, zda je správné, aby alkoholické pivo bylo ve snížené sazbě DPH. Tak ale bylo v koalici dohodnuto a Sněmovna také schválila v rámci novely zákona o EET.

Václav Votava

Ing. Václav Votava ČSSD



