Votava (ČSSD): Zamysleme se, jestli neposuneme účinnost třeba o dva roky

Kolegyně, kolegové, já možná překvapím.

Překvapím v tom, že budu souhlasit s panem poslancem Kaňkovským, protože to, co řekl, v podstatě takto vnímám i já, byť jsem sociální demokrat, to nevylučuje. Já jsem přišel z podnikatelské sféry, až tady skončím, jako že skončím, tak se znovu do ní vrátím. Ale neříkám to proto. Řada sociálních demokratů jsou podnikatelé. A já jsem si vždycky vážil svých zaměstnanců a budu si jich vážit stále, protože bez zaměstnanců podnikatel nemůže prostě podnikat. A bez toho podnikatele zase zaměstnanec nemůže zajistit své rodiny, nedostane mzdu - a tu mzdu má dostávat slušnou, odpovídající. Ale vše je třeba zasadit do kontextu doby.

Já jsem pro pět týdnů, ale myslím si, že v současné pandemické době bychom měli opravdu trochu myslet především na ty malé firmy, na ty živnostníky, pro které to může být opravdu zátěží. Pro velkou firmu to zátěž určitě není, ta si s tím poradí, ale menší firma, tam už problém je. Takže já jsem pro pět týdnů, ale zamysleme se nad tím, jestli to neposuneme, jestli neposuneme účinnost třeba o dva roky, až tato doba skončí. Pak, pokud bych tady byl, jako že tady už nebudu, tak bych pro to milerád ruku zvedl, obě ruce bych pro to zvedl. Takže já si myslím, že to, co řekl pan kolega Kaňkovský, ještě jednou opakuji, si myslím, že má racionální jádro.

Děkuji.

