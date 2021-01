Vrecionová (ODS): Malým farmářům kvóty pro prodej českých potravin nijak nepomůžou

reklama

Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh k novele zákona o potravinách, ve kterém stanovuje kvóty pro prodej některých českých potravin. Podle ODS tento návrh zdraží potraviny pro spotřebitele, je v rozporu s pravidly evropského volného trhu a navíc pomůže pouze největším výrobcům potravin.

„Na první pohled bohulibý záměr s sebou přinese řadu komplikací, z nichž největší bude zdražení potravin, aniž by došlo ke zvýšení jejich kvality. Každá země má různé podmínky pro pěstování plodin, a to jak z klimatických, tak např. historických důvodů. Povinné kvóty tento princip popírají a nutí prodejce prodávat zboží, které sice bude vypěstované v České republice, ale v důsledku bude mít vyšší cenu a nižší kvalitu. Doplatí na to pouze spotřebitelé,“ uvedl poslanec Petr Bendl.

„Návrh je v rozporu s pravidly evropského volného trhu. Pokud by k podobným opatřením přistoupily další země, doplatili by na to čeští zemědělci, kteří svou produkci vyvážejí do zahraničí. Jde také na ruku zejména velkým koncernům, protože to budou právě ony, které budou schopné dodávat do supermarketů velké objemy zboží, které supermarkety vyžadují. Malým farmářům a potravinářům nijak nepomůže. Správným krokem by naopak mělo být odstraňování regulací pro přímý prodej z farmy, nebo využívání kritéria vzdálenosti při nakupování potravin ve veřejných zakázkách (např. školní jídelny atp.),“ dodala europoslankyně a předsedkyně Spolku pro obnovu venkova Veronika Vrecionová.

