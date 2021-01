Výborný (KDU-ČSL): Chráněný účet je velký dluh vůči společnosti

reklama

Dámy a pánové, vážený pane ministře,

dovolte mi také se vyjádřit k této novele občanského soudního řádu, která zavádí chráněný účet. Na začátek bych chtěl jednoznačně říci, že vůbec nepochybuji a nikdy jsem nepochyboval o dobré vůli předkladatelů Kateřiny Valachové a Patrika Nachera, a nakonec, jak jsem to říkal už při projednávání zde na půdě Poslanecké sněmovny, se sluší jim poděkovat, protože původně byl plán, že ten chráněný účet bude projednáván společně s novelou exekučního řádu, a když se dneska podíváme, kde jsme se sněmovním tiskem 545, tak je dobře, že ta myšlenka padla, že kolegové s tím přišli, vyňali to, protože ten chráněný účet je velký dluh, který my zákonodárci vůči společnosti a vůči lidem, kteří se dostali do dluhových pastí, na kterých dnes visí exekuce, skutečně máme.

Velmi stručně. Jedná se o to, že bohužel díky - a tady si zase musíme kriticky říci, díky absurditě našeho právního systému je dneska možné i částky, které nazýváme jako nezabavitelné, a myslím, že to tady dneska už zmiňoval kolega Patrik Nacher, ty nezabavitelné částky se navýšily, a přesto, že jim říkáme nezabavitelné, tak ony vlastně zabavitelné jsou. Pokud někdo říká, že to je absurdní, tak je to pravda. Toto ani nemůžeme přičítat na vrub exekutorům, protože to prostě právní řád, právní systém dovoluje, a to je ta chyba, to je ta absurdita. A právě je správné přistoupit k režimu, k tomu, co funguje běžně v zahraničí, v Německu několik desítek let, a to je tzv. chráněný účet. Tedy to, že na tom konkrétním účtu bude ta nezabavitelná částka skutečně chráněna a nebude moci podléhat exekuci, a to ani žádné další v pořadí.

Takže tolik jenom na vysvětlenou k tomu, k čemu dochází a čemu toto zabrání bez ohledu na to, jestli bude přijata senátní, nebo sněmovní verze.

Zároveň bych chtěl poděkovat paní senátorce Hubáčkové a Senátu jako celku, protože jestli se nepletu, tak Senát všemi hlasy...

Tak snad, já jsem byl zvyklý ve škole vždycky čekat, pokud se neuklidnila...

Takže já počkám, až se uklidní sněmovna, a budeme pokračovat.

Jak za starých dobrých časů.

Tak teď k tomu Senátu. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za to, že se Senát tímto sněmovním tiskem, tímto návrhem novely občanského soudního řádu, zabýval velmi precizně, podrobně a že nakonec to, co jsme tady diskutovali ve Sněmovně, přijal za své. Protože ta senátní verze, která se nám vrací, nepřináší žádnou dramatickou změnu, ale přináší zjednodušení. Zjednodušení existence a funkčnosti toho chráněného účtu, což by mělo být cílem nás všech.

Když bych to měl velmi stručně jenom zrekapitulovat, týká se to hlavně zřízení chráněného účtu, protože v tuto chvíli tak, jak jsme schválili tu sněmovní verzi, tak tou podmínkou je existence běžného účtu postiženého exekucí. Fakticky dneska ale statisíce dlužníků žádný účet nemají, protože oni právě proto, aby se vyhnuli zabavení té částky, si nechávají zasílat pokoutně. Na účty svých sourozenců, nechávají si to vyplácet hotově a dalšími možnými způsoby. A tratí na tom všichni. Tratí na tom nejenom ten dlužník, ale tratí na tom stát, tratí na tom zaměstnavatel, pro toho je to složitější, náročnější atd. Čili tím režimem, který zavedeme, tak tady pomůžeme všem. A to je přece našim cílem. My ty lidi chceme zachránit, hlavně chceme dostat zpátky do systému. A ve finále to pomůže státu, protože státu tu budou odváděny odvody, daně. A to je přece naším cílem, to je naším smyslem.

Čili místo toho, aby musel existovat ten účet jako takový, na který by následně musel exekutor tento účet postihnout exekucí, což někdy může trvat i nejenom několik týdnů, ale možná dokonce i měsíců u těch pomalých exekutorů, a následně by muselo následovat kolečko. To znamená, ten povinný by musel oslovit ty, kteří mu zasílají ty prostředky na ten účet, ať už je to výživné, ať už je to příjem atd., a následně opět přes exekutora se dostat zpátky až k té bance samotné, tak ten senátní návrh toto dramaticky zjednodušuje a říká: Chceš mít chráněný účet, samozřejmě, musíš ho mít buď zřízený, anebo si ho zřídit. A v okamžiku, kdy prokážeš, v okamžiku, kdy ten dotyčný prokáže, že je vůči němu vedena exekuce, tak je ten chráněný účet zřízen. Velmi jednoduché.

Podobně se to týká i zasílání plateb na chráněný účet, kdy v té sněmovní verzi dlužník musí absolvovat velmi složitý proces de facto u každé jednotlivé platby, která na ten účet má být vpuštěna. V tomto smyslu ten senátní návrh toto opět výrazným, výrazným způsobem zjednodušuje. V té senátní verzi má dlužník plátce příjmu poskytnout číslo toho chráněného účtu a peníze tam jsou zasílány okamžitě. Čili tam nevznikne dokonce ani ta nebezpečná lhůta pro některé exekutory, kteří by mohli prodlužování té lhůty mezi zřízením účtu a zasíláním té částky využít k tomu, aby ještě z toho stihli něco postihnout a srazit.

Čili to jsou zjednodušení, ta dvě zásadní, řekněme, to znamená u zřizování účtu a u zasílání plateb na chráněný účet, který ta verze senátní poskytuje, a tudíž mohu potvrdit to, co tady zaznělo ze strany paní senátorky. Tato verze chráněného účtu bude funkčnější a skutečně pomůže všem, potažmo i státu samotnému.

Já bych chtěl také poděkovat, protože skutečně ta senátní verze nebyla psána na koleni v Senátu, byla komunikována s Ministerstvem financí, byla komunikována také s organizacemi, které s těmi dlužníky léta letoucí pracují, s těmi statisíci dlužníků, ať už je to Charita České republiky, RUBIKON, Institut pro prevenci předlužení nebo Člověk v tísni. A já jsem hluboce přesvědčen o tom, že kdyby to skutečně takto funkční nebylo, tak tyto organizace by toto nikdy nepodporovaly, toto nikdy nedoporučily pro přijetí a ke schválení. A co je důležité, a víte, že já to tady opakuji opakovaně při těch diskuzích okolo exekucí, insolvencí, my musíme hledat to vyvážení a ten balanc a tu funkčnost toho systému samotného.

Proto vítám to, že tento návrh ve znění postoupeném Senátem podporuje také Česká bankovní asociace, protože ve finále banky budou jednou z částí, která je velmi důležitá, a budou těmi institucemi, které pokud nebudou schopny ten chráněný účet administrovat, tak prostě ty chráněné účty nevzniknou, nebo vzniknou ve výrazně menším množství, než si všichni přejeme. Čili ta vyváženost spočívá i v tom, že to podpořila Česká bankovní asociace, a na straně druhé, jak říkám, i organizace pracující s těmi dlužníky. Toho si velmi vážím a je to jeden z jasných důkazů, že by bylo správné, abychom jako Sněmovna podpořili tu senátní verzi.

Kolegyně, kolegové, já vám za to děkuji. V každém případě jsem rád, že ta sága chráněného účtu je u konce a že vyšleme tímto signál, že nám osud lidí, kteří se dostali do dluhových pastí - a bohužel možná i v důsledku COVID-19, jich bude příští rok nebo příští léta ještě více - není lhostejný.

Děkuji za pozornost.

