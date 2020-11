Výborný (KDU-ČSL): Důležitý nástroj ochrany nezabavitelného minima vítáme

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové,

já si dovolím se nejprve krátce zhostit role zpravodaje tohoto zákona, abych dostál všem povinnostem. Ústavněprávní výbor projednal po druhém čtení předložený sněmovní tisk 986 tak, jak ho tady představila paní navrhovatelka, na svém jednání 4. listopadu a vám všem bylo doručeno usnesení 9. listopadu jako sněmovní tisk 986/4.

Dovolil bych si upozornit, je tam navržena samozřejmě hlasovací procedura. S tou vás potom seznámím, stejně tak jako se stanovisky výboru k jednotlivým předloženým pozměňovacím návrhům. Co bych chtěl ale avizovat dopředu a do diskuze se už přihlásila kolegyně Helena Válková, na ústavněprávním výboru byla vyjádřena shoda, a to i v usnesení, které říká, že ústavněprávní výbor prostřednictvím poslankyně Heleny Válkové doporučuje opravit datum účinnosti tohoto návrhu zákona na 1. dubna 2021. Je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny a kolegyně Helena Válková vás s tím také seznámí. Za zpravodaje tedy říkám, je to v souladu s tím, co bylo projednáváno na ústavněprávním výboru.

A nyní tedy po této řekněme zpravodajské zprávě si dovolím vystoupit jako poslanec. Už jsem tady k této věci vystupoval jak v prvním, tak ve druhém čtení. Zaznělo tady díky směrem k předkladatelům. Trochu mě mrzí, když tady paní poslankyně Valachová uvádí tu plejádu podporovatelů, že jsme nebyli zmíněni, protože to ví sama velmi moc dobře, že od počátku klub KDU-ČSL podporuje zřízení chráněného účtu, ať už to bylo v rámci sněmovního tisku 545, anebo teď v té zrychlené verzi, nakonec jsme to i doporučovali, tak to říkám tady jednoznačně a jednomyslně nejenom pro vás, ale i pro veřejnost. KDU-ČSL toto vítá jako důležitý nástroj ochrany toho nezabavitelného minima. Bohužel dneska ta situace, už to tady bylo mnohokráte popsáno, je velmi tristní. Velmi často v rámci úporných snah vydobýt maximum z toho vymáhaného dluhu, tak se skutečně dostává i na tu částku nezabavitelnou v rámci toho běhu exekutorů. Je to dokonce protiprávní, nicméně pokud tedy tady právo nedokáže tomuto zabránit, tak právě ten institut chráněného účtu je naprosto oprávněný.

Čili já děkuji za ten návrh. KDU-ČSL ho vždycky podporovala a podporuje a bude pro něj hlasovat v zásadě v tuto chvíli v jakékoliv verzi, protože ty pozměňovací návrhy na něm nic zásadního nezmění. Za sebe jako předkladatel jednoho z pozměňovacích návrhů bych k němu se vyjádřil a také ho doporučil. Ten návrh nejde v žádném případě proti tomu předloženému návrhu kolegů Valachové a Nachera, ale jsem přesvědčen i na základě debaty se všemi podstatnými složkami toho procesu, že původní návrh je zapotřebí v některých částech zlepšit. Týká se to hlavně založení chráněného účtu, jeho vzniku tak, aby to bylo jednodušší a rychlejší. Týká se to změn v případě průběhu, kdy například ten povinný bude mít nové zaměstnání, novou brigádu, novou činnost na dohodu o provedení práce apod., tak aby to celé kolečko v uvozovkách martyria nemusel absolvovat znova. Týká se to zasílání prostředků na chráněný účet, a proto jsem kromě osob a odborníků z neziskového sektoru, prosím pěkně, ten návrh je s nimi úzce konzultován, podporován, ať už to byl Člověk v tísni, anebo společnost RUBIKON, nebo Charita ČR. Dává to skutečně smysl a je to ku prospěchu.

My jsme tady s kolegou Nacherem, kolegyní Valachovou i Válkovou a dalšími na jedné lodi. Chceme takový institut chráněného účtu, který bude reálně fungovat. Chceme, aby chráněných účtů nevznikly pouze desítky, ale stovky, resp. tisíce a aby to dokázal nakonec i bankovní sektor celé administrovat. To si myslím, že je velmi klíčové. My prostě nemůžeme žádný segment z té debaty vyjmout, proto jsem ten návrh konzultoval i s Českou bankovní asociací, protože ve finále to budou právě ty banky, které do značné míry spolu s exekutory, exekutorskou komorou budou muset být vtaženy do té administrace celého institutu chráněného účtu.

Samozřejmě v tom mém návrhu přenášíme i jistou míru odpovědnosti na toho povinného, a to si myslím, že je v pořádku, protože ten institut chráněného účtu směřuje jako pomoc vůči těm povinným a není možné, když to řeknu velmi lidově, aby jim to všechno jenom spadlo do klína. Čili není to nic, co by je nějakým způsobem dramaticky zatěžovalo. Ten návrh v zásadě jde zjednodušující cestou a je ku prospěchu všech a hlavně, měl by být v praxi uplatnitelný a realizovatelný, a to i ze strany bankovního sektoru.

Dámy a pánové, děkuji za to, že zvážíte podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který nemění chráněný účet, který vylepšuje, podtrhuji slovo vylepšuje, ten původní návrh a bude ku prospěchu všem, hlavně těm, kterým chceme pomoci, a to jsou ti dlužníci, kteří dneska často končí bez prostředků. Ty prostředky potřebují proto, aby dokázali plnit ty základní povinnosti vůči svým dětem, vůči svým rodinám, aby nezůstali bez těch základních prostředků na živobytí.

Díky za podporu a avizuji, že toto vlastně není jediný krok. Je to první a důležitý, ale už jsme tady včera debatovali o novele insolvenčního zákona, která je podobně důležitá. Jsou to tak trošku všechno spojité nádoby, a pokud jde o sněmovní tisk 545 - exekuční řád, tak já jsem ten poslední, kdo by měl bránit tomu projednání i jako předseda podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. My jsme se tomu mnohokráte věnovali a v tuto chvíli s velkou netrpělivostí očekávám, až z Ministerstva spravedlnosti přijde ten nutný podklad pro to, aby mohlo pokračovat druhé čtení, abychom k němu my jako poslanci mohli připravovat pozměňovací návrhy a diskuzi sněmovním tisku 545 v co možná nejkratším termínu skutečně také dokončit. Pokud zde bude i v tomto smyslu řekněme věcná spolupráce ze strany pana premiéra tak, aby ta věc nespadla pod stůl, tak já budu jenom rád a vítám to. Je to ku prospěchu všech dlužníků, je to ku prospěchu ale i věřitelů. Prostě to prostředí tady musí být funkční a vybalancované tak, aby plnilo to, co plnit má.

Děkuji pěkně.

